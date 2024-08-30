З укриттями та теплими приміщеннями: школи та дитсадки Броварської громади готові до нового навчального року

Капітальні та поточні ремонти у школах та дитячих садочках, різноманітні роботи з покращення енергонезалежності та енергоефективності будівель. За три місяці літа у навчальних закладах Броварської громади провели максимальну роботу для того, щоб взимку у них було тепло, а під час повітряних тривог діти почували себе у безпеці, пише УНН.

Зокрема, було зведене сучасне протирадіаційне укриття у Броварському ліцеї №1. До цього саме через відсутність укриття цей навчальний заклад, який відвідують понад 700 учнів, був єдиним у громаді, який працював у змішаному форматі.

Протирадіаційне укриття розраховане на 250 осіб, обладнане усім необхідним: є генератор, санітарні вузли, медичний блок, кімната для зберігання продуктів, створено запаси води, встановлено сучасну вентиляційну систему. Також об’єкт адаптований для використання особами з інвалідністю зазначив мер Броварів Ігор Сапожко.

Окрім цього, за словами голови Броварської громади, були зроблені у ліцеях №10 та №11 зроблені капітальні ремонти укриттів у ліцеях №10 та №11, а в ліцеї №5 – капітальний ремонт додаткового приміщення укриття.

В укриттях інших ліцеїв замінені та оновлені електромережі, вентиляційні системи, системи оповіщення, облаштовані входи. Окрім цього, були проведені поточні ремонти укриттів у більшості дитячих садочків громади.

Через російські ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури важливим напрямком підготовки до нового навчального року були роботи з покращення енергонезалежності та енергоефективності будівель.

Як зазначив Ігор Сапожко, в рамках виконання енергосервісних договорів за І півріччя 2024 року у дитячих садочках "Калинка", "Дивосвіт", ліцеях №3, №10, станом на початок завершені роботи з утеплення перекриттів горищ. Окрім цього, в цих двох ДНЗ та ліцеї №3 також проведені роботи з утеплення фасадів, модернізації систем регулювання теплового потоку, будуть встановлені сонячні електростанції потужністю 10 кВт. У дитсадку "Капітошка" встановлена система автоматичного регулювання теплового потоку із системою диспетчеризації та віддаленого управління.

Загальна вартість робіт по цих навчальних закладах становить понад 73,5 мільйонів гривень.

Також в рамках підписаного 1 серпня 2024 року меморандуму дитячий садок "Капітошка" отримає грант на встановлення сонячної станції потужністю 35 кВт.

Не забувають у Броварах і про будівництво сучасної початкової школи. Роботи на цьому об’єкті розпочалися у 2020 році, переривалися у 2022 році через повномасштабну агресію, але згодом були відновлені.

Наразі, 80% внутрішніх робіт вже виконані. Залишилося облаштувати сучасне укриття, систему оповіщення, оновити систему протипожежного захисту. У міській раді розраховують, що всі роботи по будівництву та облаштуванню школи, яка розрахована на майже одну тисячу учнів, будуть завершені до початку 2025 року.