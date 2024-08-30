З укриттями та теплими приміщеннями: школи та дитсадки Броварської громади готові до нового навчального року
Київ • УНН
У Броварах проводять масштабні роботи з підготовки шкіл та дитсадків до зими. Облаштовують укриття, покращують енергоефективність будівель та проводять ремонти для забезпечення безпеки та комфорту учнів.
Капітальні та поточні ремонти у школах та дитячих садочках, різноманітні роботи з покращення енергонезалежності та енергоефективності будівель. За три місяці літа у навчальних закладах Броварської громади провели максимальну роботу для того, щоб взимку у них було тепло, а під час повітряних тривог діти почували себе у безпеці, пише УНН.
Зокрема, було зведене сучасне протирадіаційне укриття у Броварському ліцеї №1. До цього саме через відсутність укриття цей навчальний заклад, який відвідують понад 700 учнів, був єдиним у громаді, який працював у змішаному форматі.
Протирадіаційне укриття розраховане на 250 осіб, обладнане усім необхідним: є генератор, санітарні вузли, медичний блок, кімната для зберігання продуктів, створено запаси води, встановлено сучасну вентиляційну систему. Також об’єкт адаптований для використання особами з інвалідністю
Окрім цього, за словами голови Броварської громади, були зроблені у ліцеях №10 та №11 зроблені капітальні ремонти укриттів у ліцеях №10 та №11, а в ліцеї №5 – капітальний ремонт додаткового приміщення укриття.
В укриттях інших ліцеїв замінені та оновлені електромережі, вентиляційні системи, системи оповіщення, облаштовані входи. Окрім цього, були проведені поточні ремонти укриттів у більшості дитячих садочків громади.
Через російські ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури важливим напрямком підготовки до нового навчального року були роботи з покращення енергонезалежності та енергоефективності будівель.
Як зазначив Ігор Сапожко, в рамках виконання енергосервісних договорів за І півріччя 2024 року у дитячих садочках "Калинка", "Дивосвіт", ліцеях №3, №10, станом на початок завершені роботи з утеплення перекриттів горищ. Окрім цього, в цих двох ДНЗ та ліцеї №3 також проведені роботи з утеплення фасадів, модернізації систем регулювання теплового потоку, будуть встановлені сонячні електростанції потужністю 10 кВт. У дитсадку "Капітошка" встановлена система автоматичного регулювання теплового потоку із системою диспетчеризації та віддаленого управління.
Загальна вартість робіт по цих навчальних закладах становить понад 73,5 мільйонів гривень.
Також в рамках підписаного 1 серпня 2024 року меморандуму дитячий садок "Капітошка" отримає грант на встановлення сонячної станції потужністю 35 кВт.
Не забувають у Броварах і про будівництво сучасної початкової школи. Роботи на цьому об’єкті розпочалися у 2020 році, переривалися у 2022 році через повномасштабну агресію, але згодом були відновлені.
Наразі, 80% внутрішніх робіт вже виконані. Залишилося облаштувати сучасне укриття, систему оповіщення, оновити систему протипожежного захисту. У міській раді розраховують, що всі роботи по будівництву та облаштуванню школи, яка розрахована на майже одну тисячу учнів, будуть завершені до початку 2025 року.
Незважаючи на непросту ситуацію, ми максимально якісно підготували наші навчальні заклади до першого вересня. Використовували бюджетні кошти, залучали фінансування від міжнародних партнерів. Для нас першочергово, щоб в усіх ліцеях та дитячих садочках функціонували укриття, облаштовані за усіма вимогами. Зрозуміло, що ми зважаємо на підступність ворога, який посилив удари по українських об’єктах енергетики. Тому значну увагу приділили саме тому, щоб взимку у будівлях навчальних закладів підтримувався нормальний температурний режим та було світло