С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

Капитальные и текущие ремонты в школах и детских садах, различные работы по улучшению энергонезависимости и энергоэффективности зданий. За три месяца лета в учебных заведениях Броварской громады провели максимальную работу для того, чтобы зимой в них было тепло, а во время воздушных тревог дети чувствовали себя в безопасности, пишет УНН.

В частности, было возведено современное противорадиационное укрытие в Броварском лицее №1. До этого именно из-за отсутствия укрытия это учебное заведение, которое посещают более 700 учеников, было единственным в громаде, которое работало в смешанном формате.

Противорадиационное укрытие рассчитано на 250 человек, оборудовано всем необходимым: есть генератор, санитарные узлы, медицинский блок, комната для хранения продуктов, созданы запасы воды, установлена современная вентиляционная система. Также объект адаптирован для использования лицами с инвалидностью отметил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Кроме этого, по словам председателя Броварской громады, были сделаны в лицеях №10 и №11 сделаны капитальные ремонты укрытий в лицеях №10 и №11, а в лицее №5 - капитальный ремонт дополнительного помещения укрытия.

В укрытиях других лицеев заменены и обновлены электросети, вентиляционные системы, системы оповещения, обустроены входы. Кроме этого, были проведены текущие ремонты укрытий в большинстве детских садов громады.

Из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры важным направлением подготовки к новому учебному году были работы по улучшению энергонезависимости и энергоэффективности зданий.

Как отметил Игорь Сапожко, в рамках выполнения энергосервисных договоров за I полугодие 2024 года в детских садах «Калинка», «Дивосвіт», лицеях №3, №10, по состоянию на начало завершены работы по утеплению перекрытий чердаков. Кроме этого, в этих двух ДОУ и лицее №3 также проведены работы по утеплению фасадов, модернизации систем регулирования теплового потока, будут установлены солнечные электростанции мощностью 10 кВт. В детском саду «Капитошка» установлена система автоматического регулирования теплового потока с системой диспетчеризации и удаленного управления.

Общая стоимость работ по этим учебным заведениям составляет более 73,5 миллионов гривен.

Также в рамках подписанного 1 августа 2024 года меморандума детский сад «Капитошка» получит грант на установку солнечной станции мощностью 35 кВт.

Не забывают в Броварах и о строительстве современной начальной школы. Работы на этом объекте начались в 2020 году, прерывались в 2022 году из-за полномасштабной агрессии, но впоследствии были восстановлены.

Сейчас 80% внутренних работ уже выполнены. Осталось обустроить современное укрытие, систему оповещения, обновить систему противопожарной защиты. В городском совете рассчитывают, что все работы по строительству и обустройству школы, которая рассчитана на почти одну тысячу учеников, будут завершены до начала 2025 года.