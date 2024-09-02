Незламні маленькі українці - ворог не завадив першокласникам Київщини почути перший у своєму житті шкільний дзвоник (відео)

Понад 1,5 тис. першокласників Броварської громади сьогодні почули перший дзвоник та сіли за шкільні парти. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.

Мер Броварів зазначив, що російські терористи навіть в перший навчальний день, змусили дітей ховатися в коридорах та укриттях. Але незламні маленькі українці навіть за таких умов отримали своє свято - зранку в ліцеях Броварської громади пройшли символічні лінійки, де пролунали перші дзвоники нового навчального 2024-2025 року.

Мер зазначив, що цього навчального року в ліцеях Броварської громади будуть навчатися більше 17 тисяч учнів.

"Зранку в ліцеях нашої громади пройшли символічні лінійки, де пролунали перші дзвоники нового навчального 2024-2025 року. Символічними є й теми першого уроку – про мужність, витримку, силу та патріотизм нашої нації, нашої держави, наших Захисників. 1530 школяриків громади пішли до 1-х класів, а загалом в Броварській громаді за парти сьогодні сіли 17 803 учні", - написав Ігор Сапожко.

Нагадаємо

Капітальні та поточні ремонти у школах та дитячих садочках, різноманітні роботи з покращення енергонезалежності та енергоефективності будівель – раніше Ігор Сапожко розповів, як за три місяці літа у навчальних закладах Броварської громади провели максимальну роботу для того, щоб взимку у них було тепло, а під час повітряних тривог діти почували себе у безпеці.