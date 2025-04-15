Несмотря на войну: исследование показало улучшение оценок по чтению и математике в начальной школе

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения
11:16 • 11127 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 9522 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 15759 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 25421 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 55718 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 53853 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 32517 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59257 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105946 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 163412 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.1м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 47701 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 39577 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 42319 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 42745 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 17188 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 11119 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 43583 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 55706 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 53845 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 163408 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 17798 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 19754 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 21488 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 23494 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 26172 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Несмотря на войну: исследование показало улучшение оценок по чтению и математике в начальной школе

Киев • УНН

 • 8702 просмотра

В 2024 году ученики начальной школы улучшили знания по математике и чтению, несмотря на войну. Мальчики лучше в математике, девочки - в чтении, об этом свидетельствуют данные мониторинга.

Несмотря на войну: исследование показало улучшение оценок по чтению и математике в начальной школе

В 2024 году ученики и ученицы начальных школ сумели поднять свой уровень компетентности в математике и чтении, несмотря на сложные условия обучения во время полномасштабного вторжения. В частности, парни показали лучшие результаты в математике, в то время как девушки опередили их в чтении. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга качества начального образования, проведенного Украинским центром качества образования, обнародованные МОН, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам мониторинга, заметна разнообразная динамика сформированности ключевых компетентностей четвероклассников. Отмечается, что ученики показали положительные тенденции в математической компетентности. В частности, базовый порог преодолели 85,4%. Это лучше показателя 2021 года (83,9%), но они уступают уровню 2018 года (86,6%). Средний балл по математике составляет 201,8, что также выше по сравнению с 2021 годом (199,9).

Мониторинг также показал, что читательская компетентность остается сферой, которая требует дополнительного внимания. Базовый порог по чтению преодолели 82,3% учеников, что практически соответствует показателю 2021 года (82,5%), но заметно уступает результатам 2018 года (86,4%).

Средний балл по чтению составляет 200,3, что несколько ниже результата 2021 года (201,6).

"Снижение показателей в чтении может быть связано с теми вызовами, с которыми столкнулось младшее ученичество вследствие войны. Стоит заметить, что исследование PISA, проведенное в 2022 году, также показало, что читательская грамотность ученичества является наиболее чувствительной к негативным факторам, которые влияют на нормальный ход образовательного процесса и вызывают эмоциональные проблемы", - сообщили в Минобразования.

Особой новацией мониторинга 2024 года стало введение оценивания естественнонаучной компетентности. Результаты первого оценивания показывают, что 83,9% учеников преодолели базовый порог, что является хорошим стартовым показателем.

На тестирование в магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 167 тысяч участников27.05.24, 19:32 • 21103 просмотра

Достижения в разных группах учеников

Анализ данных выявил определенные особенности в учебных достижениях разных групп учеников. В частности, в математике имеют место гендерные особенности: парни демонстрируют более высокие результаты - со средним баллом 204,3 против 199,7 у девушек. Высокого уровня по математике достигли 20,9% парней и 14,5% девушек. В то же время девушки традиционно показывают лучшие результаты в чтении.

Также, как и в предыдущие годы, наблюдаются различия между учениками и ученицами из городских и сельских школ. У школьников и школьниц городских школ средний балл по математике - 203,7, тогда как у учеников и учениц сельских школ - 193,4. Особенно высокие результаты демонстрирует ученичество из крупных городов, которые имеют население более 700 тысяч. Его средний балл составляет 215,6.

Интересным является анализ результатов по математике по когнитивным категориям. Школьники и школьницы лучше всего справились с заданиями на знания - 74% правильных ответов. Несколько ниже результаты показали в заданиях на применение знаний - 59%, а больше всего трудностей возникло с заданиями на рассуждение - 43%.

Итоги

"В целом результаты мониторинга свидетельствуют о стабилизации качества начального образования после периода пандемии, хотя система образования продолжает функционировать в сложных условиях. Высокий уровень математической компетентности продемонстрировали 17,7% учеников, читательской - 15,8%, естественнонаучной - 15,9%, что создает хорошую основу для дальнейшего обучения", - отметили авторы исследования.

Хотя результаты текущего мониторинга еще не достигли уровня 2018 года, наблюдается, как указано, заметное повышение некоторых показателей по сравнению с 2021 годом. Это свидетельствует о постепенном восстановлении образования, несмотря на войну. При этом остаются направления для дальнейшего совершенствования начального образования:

  • усиление читательской грамотности;
    • уменьшение разрывов в учебных достижениях между разными группами учеников и учениц;
      • поддержка тех, кто испытывает трудности с овладением базовыми компетентностями;
        • развитие навыков критического мышления.

          Справочно

          Мониторинг качества начального образования охватил 10 904 ученика 4-х классов из 407 учебных заведений в 20 регионах страны. Исследования не проводили в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях, а также в АР Крым и городе Севастополе.

          Впервые в мониторинге приняли участие ученики и ученицы Новой украинской школы. Их учебный путь от 1 до окончания 4 класса проходил полностью в условиях кризиса: сначала пандемии COVID-19, а затем - полномасштабной войны. Поэтому результаты исследования некорректно использовать для оценки реформы без привязки к условиям, в которых в течение нескольких лет вынуждены учиться ученики и ученицы.

          Дополнение

          Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что возвращение к классическому ВНО пока невозможно из-за войны.

          Павел Зинченко

          Павел Зинченко

          ОбществоОбразование
          Министерство образования и науки Украины
          Украина
          Brent
          $65.25
          Bitcoin
          $83,936.60
          S&P 500
          $5,403.88
          Tesla
          $252.37
          Газ TTF
          $34.81
          Золото
          $3,320.24
          Ethereum
          $1,580.79