Несмотря на войну: исследование показало улучшение оценок по чтению и математике в начальной школе

В 2024 году ученики и ученицы начальных школ сумели поднять свой уровень компетентности в математике и чтении, несмотря на сложные условия обучения во время полномасштабного вторжения. В частности, парни показали лучшие результаты в математике, в то время как девушки опередили их в чтении. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга качества начального образования, проведенного Украинским центром качества образования, обнародованные МОН, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам мониторинга, заметна разнообразная динамика сформированности ключевых компетентностей четвероклассников. Отмечается, что ученики показали положительные тенденции в математической компетентности. В частности, базовый порог преодолели 85,4%. Это лучше показателя 2021 года (83,9%), но они уступают уровню 2018 года (86,6%). Средний балл по математике составляет 201,8, что также выше по сравнению с 2021 годом (199,9).

Мониторинг также показал, что читательская компетентность остается сферой, которая требует дополнительного внимания. Базовый порог по чтению преодолели 82,3% учеников, что практически соответствует показателю 2021 года (82,5%), но заметно уступает результатам 2018 года (86,4%).

Средний балл по чтению составляет 200,3, что несколько ниже результата 2021 года (201,6).

"Снижение показателей в чтении может быть связано с теми вызовами, с которыми столкнулось младшее ученичество вследствие войны. Стоит заметить, что исследование PISA, проведенное в 2022 году, также показало, что читательская грамотность ученичества является наиболее чувствительной к негативным факторам, которые влияют на нормальный ход образовательного процесса и вызывают эмоциональные проблемы", - сообщили в Минобразования.

Особой новацией мониторинга 2024 года стало введение оценивания естественнонаучной компетентности. Результаты первого оценивания показывают, что 83,9% учеников преодолели базовый порог, что является хорошим стартовым показателем.

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Достижения в разных группах учеников

Анализ данных выявил определенные особенности в учебных достижениях разных групп учеников. В частности, в математике имеют место гендерные особенности: парни демонстрируют более высокие результаты - со средним баллом 204,3 против 199,7 у девушек. Высокого уровня по математике достигли 20,9% парней и 14,5% девушек. В то же время девушки традиционно показывают лучшие результаты в чтении.

Также, как и в предыдущие годы, наблюдаются различия между учениками и ученицами из городских и сельских школ. У школьников и школьниц городских школ средний балл по математике - 203,7, тогда как у учеников и учениц сельских школ - 193,4. Особенно высокие результаты демонстрирует ученичество из крупных городов, которые имеют население более 700 тысяч. Его средний балл составляет 215,6.

Интересным является анализ результатов по математике по когнитивным категориям. Школьники и школьницы лучше всего справились с заданиями на знания - 74% правильных ответов. Несколько ниже результаты показали в заданиях на применение знаний - 59%, а больше всего трудностей возникло с заданиями на рассуждение - 43%.

Итоги

"В целом результаты мониторинга свидетельствуют о стабилизации качества начального образования после периода пандемии, хотя система образования продолжает функционировать в сложных условиях. Высокий уровень математической компетентности продемонстрировали 17,7% учеников, читательской - 15,8%, естественнонаучной - 15,9%, что создает хорошую основу для дальнейшего обучения", - отметили авторы исследования.

Хотя результаты текущего мониторинга еще не достигли уровня 2018 года, наблюдается, как указано, заметное повышение некоторых показателей по сравнению с 2021 годом. Это свидетельствует о постепенном восстановлении образования, несмотря на войну. При этом остаются направления для дальнейшего совершенствования начального образования:

усиление читательской грамотности;

уменьшение разрывов в учебных достижениях между разными группами учеников и учениц;

поддержка тех, кто испытывает трудности с овладением базовыми компетентностями;

развитие навыков критического мышления.

Справочно

Мониторинг качества начального образования охватил 10 904 ученика 4-х классов из 407 учебных заведений в 20 регионах страны. Исследования не проводили в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях, а также в АР Крым и городе Севастополе.

Впервые в мониторинге приняли участие ученики и ученицы Новой украинской школы. Их учебный путь от 1 до окончания 4 класса проходил полностью в условиях кризиса: сначала пандемии COVID-19, а затем - полномасштабной войны. Поэтому результаты исследования некорректно использовать для оценки реформы без привязки к условиям, в которых в течение нескольких лет вынуждены учиться ученики и ученицы.

Дополнение

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что возвращение к классическому ВНО пока невозможно из-за войны.