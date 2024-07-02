Украина готова работать с любыми политическими силами в случае их победы на выборах в государствах-партнерах. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает МИД, пишет УНН.

Детали

Кулеба выступил в панельной дискуссии издания The Economist "Преодоление конфликтов: в поисках возможностей, где объяснил, что существует как минимум три причины, почему не стоит драматизировать результаты выборов за рубежом.

Во-первых, поддержка Украины среди демократических государств-партнеров основывается на солидарности и поддержке среди людей в их обществах. Именно так функционируют демократии. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы укреплять народную поддержку Украины - подчеркнул глава МИД Украины.

Вторым фактором, по его словам, является то, что предвыборная программа может не совпадать с действиями власти.

Во-вторых, мы должны смотреть на действия, а не на слова кандидатов. Одно дело - вести предвыборную кампанию и сплачивать своих избирателей, а другое - быть в правительстве и брать на себя ответственность за принятие решений. Мы уже видели такое различие много раз в прошлом - объясняет украинский дипломат.

В итоге, по его мнению, на руку Украине играет и тот фактор, что альтернатив российскому поражению - нет.

В-третьих, альтернативы поддержке победы Украины и обеспечению поражения российской агрессии просто не существует. Иначе под угрозой окажется национальная безопасность наших партнеров. Это касается как Европы, так и Соединенных Штатов, и остального мира - заявил Кулеба.

Глава МИД напомнил участникам мероприятия, что в случае успеха в Украине россия продолжит агрессию против других стран Европы, а ее союзники - КНДР и Иран - почувствуют силы бросить вызов стабильности в других частях мира.

Мы уже видим, как эти три режима работают вместе, чтобы погрузить мир в хаос и заменить международное право законом джунглей, который они представляют как альтернативный мировой порядок. Они обмениваются ресурсами, оружием и идеями с простой целью: победить Запад или по крайней мере ослабить и дестабилизировать его. Чем раньше свободные нации и их лидеры осознают это, тем быстрее будут предприняты эффективные коллективные действия, чтобы уменьшить эти угрозы - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже объяснил, что Украина будет работать с администрацией Дональда Трампа, если он выиграет на выборах. Руководитель украинской дипломатии отметил, что "мосты" строятся со всеми политическими силами в других странах.