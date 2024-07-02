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Попри вибори у країнах-партнерах, Захід підтримуватиме Україну - Кулеба

Київ • УНН

 • 51889 перегляди

Україна готова працювати з будь-якими політичними силами, які переможуть на виборах у країнах-партнерах, оскільки підтримка України базується на солідарності людей у демократичних суспільствах, передвиборчі програми можуть відрізнятися від реальних дій, а альтернативи забезпеченню поразки Росії немає, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Попри вибори у країнах-партнерах, Захід підтримуватиме Україну - Кулеба

Україна готова працювати з будь-якими політичними силами у разі їх перемоги на виборах в державах-партнерах. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає МЗС, пише УНН.

Деталі 

Кулеба виступив у панельній дискусії видання The Economist "Подолання конфліктів: у пошуках можливостей, де пояснив, що існує щонайменше три причини, чому не варто драматизувати результати виборів за кордоном.

По-перше, підтримка України серед демократичних держав-партнерів ґрунтується на солідарності та підтримці серед людей в їхніх суспільствах. Саме так функціонують демократії. І ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб зміцнювати народну підтримку України

- підкреслив очільник МЗС України. 

Другим фактором, за його словами, є те, що передвиборча програма може не збігатись з діями влади.

По-друге, ми повинні дивитися на дії, а не на слова кандидатів. Одна справа — вести передвиборчу кампанію і згуртовувати своїх виборців, а інша — бути в уряді і брати на себе відповідальність за ухвалення рішень. Ми вже бачили таку відмінність багато разів у минулому

- пояснює український дипломат. 

У підсумку, на його думку, на руку України грає й той фактор, що альтернатив російській поразці - немає.

По-третє, альтернативи підтримці перемоги України та забезпеченню поразки російської агресії просто не існує. Інакше під загрозою опиниться національна безпека наших партнерів. Це стосується як Європи, так і Сполучених Штатів, і решти світу

- заявив Кулеба. 

Глава МЗС нагадав учасникам заходу, що у разі успіху в Україні росія продовжить агресію проти інших країн Європи, а її союзники — КНДР та Іран — відчують сили кинути виклик стабільності в інших частинах світу.

Ми вже бачимо, як ці три режими працюють разом, щоб занурити світ у хаос та замінити міжнародне право законом джунглів, який вони представляють як альтернативний світовий порядок. Вони обмінюються ресурсами, зброєю та ідеями з простою метою: перемогти Захід або принаймні послабити і дестабілізувати його. Чим раніше вільні нації та їхні лідери усвідомлять це, тим швидше будуть вжиті ефективні колективні дії, щоб зменшити ці загрози

- наголосив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже пояснив, що Україна буде працювати з адміністрацією Дональда Трампа, якщо він виграє на виборах. Керівник української дипломатії відзначив, що "мости" будуються з усіма політичними силами в інших країнах. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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