Попри вибори у країнах-партнерах, Захід підтримуватиме Україну - Кулеба
Київ • УНН
Україна готова працювати з будь-якими політичними силами, які переможуть на виборах у країнах-партнерах, оскільки підтримка України базується на солідарності людей у демократичних суспільствах, передвиборчі програми можуть відрізнятися від реальних дій, а альтернативи забезпеченню поразки Росії немає, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Україна готова працювати з будь-якими політичними силами у разі їх перемоги на виборах в державах-партнерах. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає МЗС, пише УНН.
Деталі
Кулеба виступив у панельній дискусії видання The Economist "Подолання конфліктів: у пошуках можливостей, де пояснив, що існує щонайменше три причини, чому не варто драматизувати результати виборів за кордоном.
По-перше, підтримка України серед демократичних держав-партнерів ґрунтується на солідарності та підтримці серед людей в їхніх суспільствах. Саме так функціонують демократії. І ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб зміцнювати народну підтримку України
Другим фактором, за його словами, є те, що передвиборча програма може не збігатись з діями влади.
По-друге, ми повинні дивитися на дії, а не на слова кандидатів. Одна справа — вести передвиборчу кампанію і згуртовувати своїх виборців, а інша — бути в уряді і брати на себе відповідальність за ухвалення рішень. Ми вже бачили таку відмінність багато разів у минулому
У підсумку, на його думку, на руку України грає й той фактор, що альтернатив російській поразці - немає.
По-третє, альтернативи підтримці перемоги України та забезпеченню поразки російської агресії просто не існує. Інакше під загрозою опиниться національна безпека наших партнерів. Це стосується як Європи, так і Сполучених Штатів, і решти світу
Глава МЗС нагадав учасникам заходу, що у разі успіху в Україні росія продовжить агресію проти інших країн Європи, а її союзники — КНДР та Іран — відчують сили кинути виклик стабільності в інших частинах світу.
Ми вже бачимо, як ці три режими працюють разом, щоб занурити світ у хаос та замінити міжнародне право законом джунглів, який вони представляють як альтернативний світовий порядок. Вони обмінюються ресурсами, зброєю та ідеями з простою метою: перемогти Захід або принаймні послабити і дестабілізувати його. Чим раніше вільні нації та їхні лідери усвідомлять це, тим швидше будуть вжиті ефективні колективні дії, щоб зменшити ці загрози
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже пояснив, що Україна буде працювати з адміністрацією Дональда Трампа, якщо він виграє на виборах. Керівник української дипломатії відзначив, що "мости" будуються з усіма політичними силами в інших країнах.