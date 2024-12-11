Несмотря на быстрый гол "Шахтер" в Гельзенкирхене разгромно уступил Баварии
Киев • УНН
"Шахтер "открыл счет на 5-й минуте матча против" Баварии " в Лиге чемпионов. Однако немецкий клуб забил пять ответных голов и одержал победу со счетом 5:1.
В 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что оукраинская команда быстро вышла вперед. На 5-й минуте Александр Зубков перехватил мяч на правом фланге в центре поля, отдал диагональную передачу вперед на Кевина, который обыграл защитника и обводящим ударом поразил угол ворот.
"Бавария" ответила на 11-й минуте, забил Конрад Лаймер. А в конце первого тайма немцы вышли вперед, на этот раз отличился Томас Мюллер.
Переломный момент произошел на 70-й минуте. Микаэль Олесе реализовал пенальти, который назначили из-за фола Алла грамма.
На 87-й минуте Джамал Мусиала сделал счет 4:1. уже в компенсированное время Микаэль Алиса уверенно прошел оборону "Шахтера" и оформил дубль.
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