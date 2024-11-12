Несмотря на аварийные ремонты, в Украине растет потребление электричества

Уровень потребления по состоянию на утро 12 лисопада на 4% выше, чем в это же время предыдущего дня. В то же время максимум за сутки зафиксирован накануне вечером.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Детали

Пока украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, потребление демонстрирует тенденцию к росту. 12 ноября, по состоянию на 6:30, уровень потребления был на 4% выше, чем в это же время в понедельник, 11 ноября.

Суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. 11 ноября он был на 5,1% больше, чем в пятницу, 8 ноября.

В Укрэнерго напомнили, что потребление электроэнергии должно быть экономным в течение всех суток.

Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы. - отметили в ведомстве.

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