Несмотря на аварийные ремонты, в Украине растет потребление электричества

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уровень потребления электроэнергии в Украине 12 ноября на 4% превысил показатели предыдущего дня. Энергетики призывают экономить электричество и не включать мощные приборы в пиковые часы.

Уровень потребления по состоянию на утро 12 лисопада на 4% выше, чем в это же время предыдущего дня. В то же время максимум за сутки зафиксирован накануне вечером.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Детали

Пока украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, потребление демонстрирует тенденцию к росту. 12 ноября, по состоянию на 6:30, уровень потребления был на 4% выше, чем в это же время в понедельник, 11 ноября.

Суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. 11 ноября он был на 5,1% больше, чем в пятницу, 8 ноября.

В Укрэнерго напомнили, что потребление электроэнергии должно быть экономным в течение всех суток.

Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы. 

- отметили в ведомстве.

Аварийные отключения ввели временно, но следует экономить электричество - Укрэнерго11 ноября 2024, 09:27 • 17363 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
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