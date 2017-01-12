Недвижимость в Украине подорожает через два года - эксперт

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КИЕВ. 12 января. УНН. Сейчас подходящее время для инвестирования средств в недвижимость. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический екперт Александр Охрименко.

"Если вы действительно собираетесь использовать недвижимость, то сейчас подходящее время для ее покупки. Если вы сейчас купите в гривне, пройдет год-два и вы поймете, что вы купили дешево", - отметил он.

По прогнозам эксперта, рост цен на недвижимость будет обусловлен ростом цен на строительные материалы.

Напомним, в НБУ ожидают оживления инвестиций в жилищное строительство в 2017 году. Специалисты Центробанка также уверены, что фаза спада на рынке недвижимости осталась уже позади.

Как ранее сообщал УНН, за два года объем инвестиций в жилье в Киевской области вырос почти вдвое. В частности, ежегодно растут объемы в Броварах.

По данным экспертов, в последнее время квартиры в пригороде столицы стали особенно популярными. Прежде всего это объясняется ценовой доступностью.

Кроме того, при выборе жилья для покупателя важную роль играют срок эксплуатации жилья, экология, качество воды, развитость инфраструктуры.

На сегодняшний день квартира в столице как минимум вдвое дороже, чем квартира в новом жилом комплексе пригорода.

Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 000 гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.
При этом на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10000 квартир), с собственной инфраструктурой, запроектированной по принципу "город в городе".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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