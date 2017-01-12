Нерухомість в Україні здорожчає через два роки - експерт

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Зараз вдалий час для інвестування коштів у нерухомість. Таку думку в коментарі УНН висловив економічний екперт Олександр Охріменко.

“Якщо ви дійсно збираєтесь використовувати нерухомість, то зараз вдалий час для її купівлі. Якщо ви зараз купите в гривні, пройде рік-два і ви зрозумієте, що ви купили дешево”, - зазначив він.

За прогнозами експерта, підвищення цін на нерухомість буде обумовлене зростом цін на будівельні матеріали.

Нагадаємо, в НБУ очікують пожвавлення інвестицій у житлове будівництво в 2017 році. Фахівці Центробанку також впевнені, що фаза спаду на ринку нерухомості залишилась вже позаду.

Як раніше повідомляв УНН, за два роки обсяг інвестицій у житло на Київщині зріс майже удвічі. Зокрема, щороку зростають обсяги у Броварах.

За даними експертів, останнім часом квартири в передмісті столиці стали особливо популярними. Перш за все це пояснюється ціновою доступністю.

Крім того, при виборі житла для покупця важливу роль відіграють термін експлуатації житла, екологія, якість води, розвиненість інфраструктури.

На сьогоднішній день квартира в столиці як мінімум вдвічі дорожче, ніж квартира в новому житловому комплексі передмістя.

Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів - ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.
При цьому на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”. 

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