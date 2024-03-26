Нерест в Украине: с 1 апреля стартует запрет на вылов, рыбаков предупредили об ответственности

С 1 апреля стартует нерестовый запрет на вылов рыбы и других водных биоресурсов. Об этом предупредили в государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, пишет УНН.

Для создания благоприятных условий прохождения нереста с 1 апреля 2024 года на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины начинается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов. В то же время обращаем внимание рыбаков, что на Днепровском водохранилище запрет начнется с 5 апреля, а на Киевском, Каневском, Кременчугском и Каменском - 8 апреля. - говорится в предупреждении агентства.

Детали

В Госагенстве по развитию рыбного хозяйства напомнили, что нерест - это один из важнейших периодов развития рыбных популяций. От успешности этого периода зависит качество и количество рыбы в водоемах в ближайшем будущем.

Мощный природный инстинкт нереста становится у рыб главным, он приглушает рефлексы самосохранения. В это время рыба может стать легкой добычей для браконьеров. Сегодня, в условиях войны, когда российские оккупанты и так повсеместно уничтожают жизнь наших рыбных популяций, очень важно предоставить рыбе возможность спокойно отнереститься. Поэтому призываю всех ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения. - отметил и.о. Председателя Госрыбагентства Игорь Клименок.

В ведомстве отметили, что рыбалка в этот период возможна. Но только с берега за пределами нерестилищ и обычной удочкой или спиннингом с количеством крючков не более двух или с одной искусственной приманкой.

Строго запрещается во время нереста передвижения на водоемах всех транспортных средств или моторных судов (за исключением установленных судовых ходов), за исключением судов, используемых органами рыбоохраны и другими уполномоченными органами государственной власти.

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Запрет на вылов касается также промышленного рыболовства и подводной охоты.

За несоблюдение указанных требований предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненных рыбному хозяйству убытков. Поэтому не слишком законопослушных рыбаков предостерегаем от нарушений, учитывая и то, что в нерестовый период рыбоохранники Госрыбагентства в усиленном режиме осуществляют контроль на водоемах. - напомнили в агентстве.

Продолжительность нерестового запрета отличается в зависимости от регионов и водоемов. Подробнее со сроками запрета в отдельных областях можно ознакомиться в приказах территориальных управлений Госрыбагентства по ссылкам: