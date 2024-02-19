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В Украине разрешили "санитарную охоту" на хищных животных - из-за массового заражения бешенством

В Украине разрешили "санитарную охоту" на хищных животных - из-за массового заражения бешенством

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 18:27  •  11748 просмотра

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Чтобы урегулировать рост количества хищников и случаев бешенства в регионах, украинское правительство разрешило "санитарную охоту" с ограничениями и обязательным лабораторным исследованием всех подстреленных животных.

Бешенство - смертельная болезнь, которая передается от хищных животных к домашним и людям. С 2023 года в Украине резко возросла численность хищников из-за запрета охоты, а вместе с этим и случаи бешенства. Для урегулирования численности животных в регионах разрешили "санитарную охоту". Об этом на брифинге в Одессе сообщил начальник Южного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Олег Ткач, передает УНН.

Он сообщил, что в отличие от обычной - санитарная охота контролируемая, имеет четкие ограничения по количеству отстрела, а все животные сдаются для проведения лабараторного исследования на бешенство. Кроме того, охотники должны получить спецразрешение, согласованное военным командованием своего региона. Что касается Одесского региона, то "санитарная охота" почти завершена.

"Эта работа уже находится на стадии завершения. Она проводилась в течение февраля, эти выходные будут последними", - уточнил он.

В то же время оно, по его словам, продолжается в Николаевской и Черкасской областях. Как отметили в Одесской обладминистрации, проблема распространения бешенства среди животных в регионе решается комплексно, кроме "санитарных" мероприятий проводят иммунизацию.

"Начиная с весны прошлого года в адрес обладминистрации, местных громад постоянно поступают обращения и жалобы граждан, связанные с количеством животных, хищных плотоядных, которые находятся в пределах их населенных пунктов. Население обеспокоено. 26 декабря комиссией при КМУ и Одесской чрезвычайной противоэпизотической комиссией с целью предотвращения распространения заболеваемости бешенством решено осуществлять мероприятия, направленные на профилактику болезни", - рассказала директор Департамента экологии и природных ресурсов Одесской обладминистрации Ирина Шахотина.

В Госпродпотребслужбе в свою очередь сообщили, что количество случаев выявленного бешенства среди животных увеличилось в 6,5 раз, с 15 в 2022 году до 97 в 2023 году.

"Есть четыре основные меры борьбы с бешенством. Первый - это пероральная вакцинация диких плотоядных животных, особенно лисиц. Второй - прививки против бешенства домашних животных. Третий - депопуляция переносчиков вируса. Четвертый - осведомленность самих граждан. В 2023 году было проведено пероральную иммунизацию на территории более 9 тыс. км квадратных и разложено 228 тыс 481 дозу вакцины. Было привито домашних животных в количестве около 400 тыс голов. В 2024 году мы планируем увеличить пероральную вакцинацию почти втрое, и на территории области разложить около 600 тыс. доз вакцин", - отметил заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Руслан Ахмадуллин.

К слову, в Украине дикая лиса напала на женщину, которая гуляла с двумя детьми.

Справка

Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и человека. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

Человек может заразиться бешенством от инфицированного животного через:

- укус;

- царапину и микроповреждения кожи;

- попадание зараженной слюны на слизистые оболочки.

Контактным способом людей чаще всего инфицируют кошки и собаки - среди домашней фауны, а в дикой природе - лисы и волки. Особую опасность представляют бездомные животные, в частности собаки, для которых укус является инстинктивной реакцией для защиты территории, членов стаи или получения пищи. Доказана возможность аэрогенно-контактного заражения (в лабораторных условиях, при посещении пещер, населенных летучими мышами), когда вирус пассивно попадает через мелкие повреждения конъюнктивы, слизистых ротоглотки. Если вас укусило или лизнуло бездомное или дикое животное, немедленно обратитесь к врачу. Промедление может стоить жизни.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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