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В Україні дозволили "санітарне полювання" на хижих тварин - через масове зараження на сказ

В Україні дозволили "санітарне полювання" на хижих тварин - через масове зараження на сказ

Київ • УНН

 • 34770 перегляди

Щоб врегулювати зростання кількості хижаків і випадків сказу в регіонах, український уряд дозволив "санітарне полювання" з обмеженнями та обов'язковим лабораторним дослідженням усіх впольованих тварин.

Сказ - смертельна хвороба, яка передається від хижих тварин до свійських і людей. З 2023 року в Україні різко зросла чисельність хижаків через заборону полювання, а разом з цим і випадки сказу. Для врегулювання чисельності тварин в регіонах дозволили "санітарне полювання". Про це на брифінгу в Одесі повідомив начальник Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олег Ткач, передає УНН.

Він повідомив, що на відміну від звичайного - санітарне полювання контрольоване, має чіткі обмеження по кількості відстрілу, а всі тварини здаються для проведення лабараторного дослідження на сказ. Крім того, мисливці мають отримати спецдозвіл, погоджений військовим командуванням свого регіону. Що стосується Одеського регіону, то "санітарне полювання" майже завершено.

"Ця робота уже знаходиться на стадії завершення. Вона проводилася протягом лютого, ці вихідні будуть останніми", - уточнив він.

Водночас воно, за його словами, продовжується у Миколаївській та Черкаській областях. Як зазначили в Одеській обладміністрації, проблема поширення сказу серед тварин в регіоні вирішується комплексно, окрім "санітарних" заходів проводять імунізацію.

"Починаючи з весни минулого року на адресу обладміністрації, місцевих громад постійно надходять звернення і скарги громадян, що пов’язані з кількістю тварин, хижих м’ясоїдних, які перебувають в межах їх населених пунктів. Населення збентежене. 26 грудня комісією при КМУ та Одеською надзвичайною протиепізотичною комісією з метою запобігання поширенню захворюваності на сказ вирішено здійснювати заходи, що направлені на профілактику хвороби", - розповіла директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обладміністрації Ірина Шахотіна.

У Держпродспоживслужбі своєю чергою повідомили, що кіклькість випадків виявленого сказу серед тварин збільшилася в 6,5 разів, з 15 у 2022 році до 97 у 2023 році.

"Є чотири основні заходи боротьби зі сказом. Перший - це пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин, особливо лисиць. Другий - щеплення проти сказу домашніх тварин. Третій – депопуляція переносників вірусу. Четвертий - обізнаність самих громадян. В 2023 році було проведено пероральну імунізацію на території більше 9 тис. км квадратних та розкладено 228 тис 481 дозу вакцини. Було щеплено домашніх тварин у кількості близько 400 тис голів. В 2024 році ми плануємо збільшити пероральну вакцинацію майже втричі, та на території області розкласти близько 600 тис. доз вакцин", - наголосив заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Руслан Ахмадуллін.

До слова, в Україні дика лисиця напала на жінку, яка гуляла з двома дітьми.

Довідка

Сказ - це гостре інфекційне захворювання тварин і людини. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через:

- укус;

- подряпину та мікроушкодження шкіри;

- потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки - з-поміж свійської фауни, а в дикій природі - лисиці та вовки. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї або здобуття їжі. Доведена можливість аерогенно-контактного зараження (у лабораторних умовах, під час відвідування печер, населених кажанами), коли вірус пасивно потрапляє через дрібні пошкодження кон’юнктиви, слизових ротоглотки. Якщо вас укусила чи лизнула безпритульна або дика тварина, негайно зверніться до лікаря. Зволікання може коштувати життя.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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