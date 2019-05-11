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Нереализованный пенальти не помешал "Мариуполю" победить "Львов"

Нереализованный пенальти не помешал "Мариуполю" победить "Львов"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. В дебютном противостоянии 28 тура Украинской Премьер-лиги встречались футболисты "Мариуполя", а также гости - ФК "Львов", передает корреспондент УНН.

Образцовой контратаки на 74 минуте хватило приазовцу для получения трех очков. Выход четыре в два с передачи Сикана реализовал ударом в нижний угол Пихальонок. Точку в игре в компенсированное время поставил Зубков - 2:0.

Примечательно то, что еще до перерыва "Мариуполь" мог открывать счет, но удар с пенальти Руслана Фомина парировал вратарь Сарнавский.

Таким образом, "Мариуполь" получил на своем поле сто двадцатую победу - клуб набрал 39 баллов и занимает 4-ю строчку таблицы.

Добавим, "Львов" проигрывает в УПЛ течение рекордных для клуба 6-ти игр, а также не забивает голов в чемпионате на протяжении 320-ти минут.

Напомним, львовский клуб "Карпаты" и боливийский нападающий Родриго Варгас прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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