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Нереалізований пенальті не завадив “Маріуполю” перемогти “Львів”

Нереалізований пенальті не завадив “Маріуполю” перемогти “Львів”

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У дебютному протистоянні 28 туру Української Прем’єр-ліги зустрічалися футболісти “Маріуполю”, а також гості — ФК “Львів”, передає кореспондент УНН.

Зразкової контратаки на 74 хвилині вистачило приазовцям для здобуття трьох очок. Вихід чотири в два з передачі Сікана реалізував ударом у нижній кут Піхальонок. Крапку у грі в компенсований час поставив Зубков — 2:0.

Примітно те, що ще до перерви “Маріуполь” міг відкривати рахунок, але удар з пенальті Руслана Фоміна парирував воротар Сарнавський.

Таким чином, “Маріуполь” здобув на своєму полі 120-у перемогу — клуб набрав 39 балів і займає 4-й рядок таблиці.

Додамо, “Львів” програє в УПЛ протягом рекордних для клубу 6-ти ігор, а також не забиває голів у чемпіонаті впродовж 320-ти хвилин.

Нагадаємо, львівський клуб "Карпати" та болівійський нападник Родріго Варгас припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.

Українські Національні Новини

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