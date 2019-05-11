Нереалізований пенальті не завадив “Маріуполю” перемогти “Львів”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У дебютному протистоянні 28 туру Української Прем’єр-ліги зустрічалися футболісти “Маріуполю”, а також гості — ФК “Львів”, передає кореспондент УНН.
Зразкової контратаки на 74 хвилині вистачило приазовцям для здобуття трьох очок. Вихід чотири в два з передачі Сікана реалізував ударом у нижній кут Піхальонок. Крапку у грі в компенсований час поставив Зубков — 2:0.
Примітно те, що ще до перерви “Маріуполь” міг відкривати рахунок, але удар з пенальті Руслана Фоміна парирував воротар Сарнавський.
Таким чином, “Маріуполь” здобув на своєму полі 120-у перемогу — клуб набрав 39 балів і займає 4-й рядок таблиці.
Додамо, “Львів” програє в УПЛ протягом рекордних для клубу 6-ти ігор, а також не забиває голів у чемпіонаті впродовж 320-ти хвилин.
Нагадаємо, львівський клуб "Карпати" та болівійський нападник Родріго Варгас припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.