Непрозрачность процедур и правовая незащищенность частной собственности останавливает иностранных инвесторов - Андрей Вавриш

“Сегодня многие иностранные бизнесмены ищут возможность для инвестиций в Украину, но мешает отсутствие прозрачных процедур и слабая правовая система. Для западного бизнеса такое положение вещей является показателем нездорового инвестиционного климата. А на фоне слабой защиты частной собственности и прав инвесторов в судах вкладывать в украинскую недвижимость рискованно. Компания SAGA Development сейчас работает над привлечением инвестиций, но рассказать подробнее об этих проектах я смогу чуть позже”, — отметил девелопер.

По его мнению, ситуацию можно улучшить лишь при условии изменения модели взаимодействия между государством и застройщиками. Для этого необходимо разработать единые правила, по которым будет работать рынок.

“Нужно изменить роль муниципалитета и государства в целом. На уровне государства необходимо создавать единые правила и механизмы, в частности услуг, предоставляемых ГАСИ. Муниципальной власти пора сменить роль „шлагбаума“, который препятствует любым инициативам, на роль генератора, который формулирует общие правила развития города. К сожалению, в Киеве, как и в большинстве городов Украины, нет прозрачной концепции развития. Это тоже не способствует инвестклимату. Я, так же как и 85% владельцев бизнеса (согласно опросу Европейской Бизнес Ассоциации, членом которой является и SAGA), очень жду перемен”, — отметил Вавриш.

По его словам, столичные власти до сих пор воспринимают собственную разрешительную деятельности как возможность политического давления, хотя есть и положительные изменения. Например, создание электронных кабинетов ГАСИ, что должно уменьшить давление на бизнесменов со стороны государственных органов.

“У государства на муниципальном уровне нет никаких успехов в упрощении администрирования любых бизнес-процессов. Но на уровне Государственной архитектурно-строительной инспекции есть определенные сдвиги — анонсировано создание электронных кабинетов ГАСИ. И мы, девелоперы, очень этого ждем. Даже устали ждать. В случае поддержки тренда на публичность политические злоупотребления со стороны власти станут невозможны, а рынок девелопмента станет функционировать здоровее”, — подытожил Андрей Вавриш.