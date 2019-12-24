Непрозорість процедур і правова незахищеність приватної власності зупиняє іноземних інвесторів - Андрій Вавриш

КИЇВ. 24 грудня. УНН. На інвестиційний клімат в будівельній галузі негативно впливають непрозорі процедури і правова незахищеність інвесторів. Тому іноземні інвестори часто відмовляються вкладати гроші в Україну. Про це під час інтерв'ю журналу "Час перших" заявив український девелопер і власник компанії SAGA Development Андрій Вавриш, передає УНН.