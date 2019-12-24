Непрозорість процедур і правова незахищеність приватної власності зупиняє іноземних інвесторів - Андрій Вавриш
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. На інвестиційний клімат в будівельній галузі негативно впливають непрозорі процедури і правова незахищеність інвесторів. Тому іноземні інвестори часто відмовляються вкладати гроші в Україну. Про це під час інтерв'ю журналу "Час перших" заявив український девелопер і власник компанії SAGA Development Андрій Вавриш, передає УНН.
"Сьогодні багато іноземних бізнесменів шукають можливість для інвестицій в Україну, але заважає відсутність прозорих процедур і слабка правова система. Для західного бізнесу такий стан речей є показником нездорового інвестиційного клімату. А на тлі слабкого захисту приватної власності та прав інвесторів в судах вкладати в українську нерухомість ризиковано. Компанія SAGA Development зараз працює над залученням інвестицій, але розповісти докладніше про ці проекти я зможу трохи пізніше", - зазначив девелопер.
На його думку, ситуацію можна виправити лише за умови зміни моделі взаємодії між державою та забудовниками. Для цього необхідно розробити єдині правила, за якими буде працювати ринок.
"Потрібно змінити роль муніципалітету і держави в цілому. На рівні держави необхідно створювати єдині правила і механізми, зокрема послуг, що надаються ДАБІ. Муніципальній владі пора змінити роль "шлагбаума", який перешкоджає будь-яким ініціативам, на роль генератора, який формулює загальні правила розвитку міста. На жаль, в Києві, як і в більшості міст України, немає прозорої концепції розвитку. Це теж не сприяє інвестклімату. Я, так само як і 85% власників бізнесу (згідно з опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, членом якої є і SAGA), дуже чекаю змін", - зазначив Вавриш.
За його словами, столична влада до цих пір сприймає власну дозвільну діяльність як можливість політичного тиску, хоча є і позитивні зміни. Наприклад, створення електронних кабінетів ДАБІ, що має зменшити тиск на бізнесменів з боку державних органів.
"У держави на муніципальному рівні немає ніяких успіхів у спрощенні адміністрування будь-яких бізнес-процесів. Але на рівні Державної архітектурно-будівельної інспекції є певні зрушення - анонсовано створення електронних кабінетів ДАБІ. І ми, девелопери, дуже цього чекаємо. Навіть втомилися чекати. У разі підтримки тренда на публічність політичні зловживання з боку влади стануть неможливі, а ринок девелопменту функціонуватиме здоровіше", - підсумував Андрій Вавриш.