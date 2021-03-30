Несовершеннолетняя девушка погибла под колесами пассажирского поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Житомирской области на железной дороге погибла 16-летняя девушка - ее смертельно травмировал поезд сообщением "Киев - Ковель". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Детали
За прошедшие сутки в Малинское отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде погибла девушка.
На месте происшествия полицейские установили, что около 23:00 часов в переезде по улице Базарной в городе Малине поезд сообщением "Киев - Ковель" смертельно травмировал 16-летнюю жительницу Малинской городской территориальной общины.
Следователи местного отделения начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины, в ходе которого устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
Еще один инцидент на железной дороге
Также 28 марта около 23 часов в полицию позвонил дежурный по станции "Бердичев" и сообщил, что на 26 километре железнодорожного пути Шепетовка-Казатин поезд сбил человека.
Предварительно установлено, что 46-летний водитель электропоезда "Шепетовка-Казатин", двигаясь в направлении станции Казатин, травмировал мужчину. Он находился вблизи железнодорожных путей, по которым двигался поезд. Потерпевшего, 36-летнего жителя райцентра, госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.
Так, правоохранители призвали граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге.
Добавим
Движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а поезда в/из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожья будут запущены в объезд.