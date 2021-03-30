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Рух потягів між Запоріжжям та Дніпром зупинили: що треба знати власникам квитків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закритий, а потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”.

Цитата:

“У зв’язку з відновлювальними роботами на пошкодженій ділянці колії та операцією з підйому на рейки вагонів поїзда Hyundai Rotem поблизу міста Вільнянськ (найближча станція — Славгород), рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закритий, а потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об’їзд”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на цей час Укрзалізниця оперативно організувала автобуси для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також автотранспортне сполучення до менших станцій.

Зокрема, зміни у розкладі торкнуться наступних маршрутів:

  • Поїзд № 4/3 Ужгород — Запоріжжя буде зупинено по станції Дніпро, пасажирів доставлять автобусами до/з Запоріжжя.
  • Поїзд № 732/731 Київ — Запоріжжя зробить зупинку по станції Дніпро.

“Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро становитиме 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці поїзди будуть подані на другу платформу”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, поїзд № 88/87 Новоолексіївка — Ковель, курсуватиме зміненим маршрутом через Запоріжжя — Нікополь — Апостолове — Кривий Ріг — Сортове-П’ятихатки. Пасажирам, яким необхідно дістатися станції Синельникове, організований трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів до станції П’ятихатки, яких буде доставлено автотранспортом до поїзда Новоолексіївка — Ковель.

Що за аварія сталася

29 березня близько 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району на Дніпропетровщині під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу “Інтерсіті” № 732 сполучення “Київ — Запоріжжя”.

За інформацією “Укрзалізниці”, у результаті інциденту ніхто не постраждав. УЗ повідомила про створення комісії, яка розслідує причини події.

За даними ДСНС, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції — Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда було 88 пасажирів. Рятувальники надали допомогу людям, які через відсутність перону не могли вийти із вагонів. 42 пасажири дісталися пунктів призначення самотужки, а 46 — чекали на додатковий поїзд.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії швидкісного потягу “Київ — Запоріжжя”.

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