Движение поездов между Запорожьем и Днепром остановили: что нужно знать владельцам билетов

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а поезда в/из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожья будут запущены в объезд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Цитата:

"В связи с восстановительными работами на поврежденном участке пути и операцией по подъему на рельсы вагонов поезда Hyundai Rotem вблизи города Вольнянск (ближайшая станция - Славгород), движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а поезда в/из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожья будут пущены в объезд", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в настоящее время Укрзализныця оперативно организовала автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также автотранспортное сообщение к меньшим станциям.

В частности, изменения в расписании коснутся следующих маршрутов:

  • Поезд № 4/3 Ужгород - Запорожье будет остановлено по станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в/из Запорожья.
  • Поезд № 732/731 Киев - Запорожье сделает остановку по станции Днепр.

"Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут доставлены на вторую платформу", - отмечается в сообщении.

Кроме того, поезд № 88/87 Новоалексеевка - Ковель, будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье - Никополь - Апостолово - Кривой Рог - Сортовое-Пятихатки. Пассажирам, которым необходимо добраться до станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом. Это касается и пассажиров до станции Пятихатки, которые будут доставлены автотранспортом до поезда Новоалексеевка - Ковель.

Что за авария произошла

29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района Днепропетровской области во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщения "Киев - Запорожье".

По информации "Укрзализныци", в результате инцидента никто не пострадал. УЗ сообщила о создании комиссии, которая расследует причины происшествия.

По данным ГСЧС, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах к конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Спасатели оказали помощь людям, которые из-за отсутствия перрона не могли выйти из вагонов. 42 пассажира добрались до пунктов назначения самостоятельно, а 46 - ждали дополнительный поезд.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии скоростного поезда "Киев - Запорожье".

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