Неповнолітня дівчина загинула під колесами пасажирського поїзда

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На Житомирщині на залізниці загинула 16-річна дівчина - її смертельно травмував поїзд сполученням "Київ - Ковель". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

Деталі

Минулої доби до Малинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді загинула дівчина.

На місці події поліцейські встановили, що близько 23:00 годин на переїзді по вулиці Базарній у місті Малині потяг сполученням “Київ — Ковель” смертельно травмував 16-річну жительку Малинської міської територіальної громади.

Слідчі місцевого відділення розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України, у ході якого встановлюють усі причини та обставини події.

Ще один інцидент на залізниці

Також 28 березня близько 23 години до поліції зателефонував черговий по станції “Бердичів” та повідомив, що на 26 кілометрі залізничної колії Шепетівка-Козятин потяг збив людину.

Попередньо встановлено, що 46-річний водій електропотягу сполученням “Шепетівка-Козятин”, рухаючись у напрямку станції Козятин, травмував чоловіка. Він перебував поблизу залізничних колій, по яких рухався потяг. Потерпілого, 36-річного жителя райцентру, госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Так, правоохоронці закликали громадян суворо дотримуватись правил безпеки на залізниці. 

Додамо

Рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закритий, а потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть запущені в об'їзд.

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