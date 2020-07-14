Несовершеннолетний погиб в агрегате комбайна во время сбора картофеля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Магдалиновском районе Днепропетровской области несовершеннолетний погиб, попав под агрегат работающего комбайна во время сбора картофеля. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Происшествие случилось вчера, 13 июля, во время сбора урожая картофеля. 17-летний парень, который с бригадой селян работал в поле, по неизвестным пока причинам попал под картофелеуборочный комбайн, присоединенный к трактору.
От полученных травм парень скончался на месте.
Известно, что бригада, в которой работал погибший, приехала из Ровенской области.
Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая. Проводится расследование.
Напомним, в Тернопольской области двое парней 15 и 16 лет во время купания в пруду не смогли самостоятельно выбраться из воды. Одного из них спасатели вытащили мертвым, другой скончался в больнице.