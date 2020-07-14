Неповнолітній загинув в агрегаті комбайна під час збору картоплі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Магдалинівському районі Дніпропетровської області неповнолітній загинув, потрапивши під агрегат працюючого комбайна під час збору картоплі. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася вчора, 13 липня, під час збору врожаю картоплі. 17-річний хлопець, який з бригадою селян працював у полі, з невідомих наразі причин потрапив під картоплезбиральний комбайн, приєднаний до трактора.
Від отриманих травм хлопець помер на місці.
Відомо, що бригада, в якій працював загиблий, приїхала з Рівненської області.
Наразі встановлюються усі обставини нещасного випадку. Проводиться розслідування.
Нагадаємо, на Тернопільщині двоє хлопців 15 та 16 років під час купання у ставку не змогли самостійно вибратися з води. Одного з них рятувальники витягли мертвим, інший помер в лікарні.