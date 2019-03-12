Несовершеннолетний сумчанин оказался под домашним арестом по подозрению в изнасиловании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. По решению судьи Ковпаковского районного суда города Сумы, 16-летний юноша, которого подозревают в изнасиловании 23-летней жительницы города, следующие 60 суток проведет под круглосуточным домашним арестом. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
Арест подозреваемого в изнасиловании будет происходить с применением электронного средства контроля.
"Поскольку согласно действующему законодательству изнасилование - это преступление средней тяжести, а подозреваемый является несовершеннолетним, то у прокуратуры не было никаких оснований обращаться с ходатайством об избрании 16-летнему юноше меры пресечения в виде содержания под стражей", - пояснил первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Роман Удовиченко.
Происшествие произошло 8 марта около 23 часов в Cумах. Молодая женщина возвращалась с работы домой, когда в одном из переулков на нее напал неизвестный, который, угрожая расправой, изнасиловал ее. Случайный прохожий напугал преступника, и тот убежал. Прохожий вызвал полицию и скорую.
За несколько часов патрульные полицейские по описанию потерпевшей разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции. По результатам проведения первоочередных следственных действий юноше сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК Украины.
Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Напомним, в Киевской области 45-летний преступник пригласил девушку, которая через OLX искала работу к себе домой на собеседование и изнасиловал ее, записывая все на телефон, а потом требовал у нее 2000 долларов США за нераспространение видео.