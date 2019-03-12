Неповнолітній сумчанин опинився під домашнім арештом за підозрою у зґвалтуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. За рішенням судді Ковпаківського районного суду міста Суми, 16-річний юнак, якого підозрюють у зґвалтуванні 23-річної жительки міста, наступні 60 діб проведе під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
Арешт до підозрюваного у зґвалтуванні відбуватиметься із застосуванням електронного засобу контролю.
"Оскільки згідно чинного законодавства зґвалтування – це злочин середньої тяжкості, а підозрюваний є неповнолітнім, то у прокуратури не було жодних підстав звертатись із клопотанням про обрання 16-річному юнакові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – пояснив перший заступник керівника Сумської місцевої прокуратури Роман Удовиченко.
Подія сталася 8 березня 2019 року близько 23 години в Cумах. Молода жінка поверталася з роботи додому, коли в одному з провулків на неї напав невідомий, який, погрожуючи розправою, зґвалтував її. Випадковий перехожий налякав злочинця, і той утік. Перехожий викликав поліцію та швидку.
За кілька годин патрульні поліцейські за описом потерпілої розшукали підозрюваного і доправили до відділу поліції. За результатом проведення першочергових слідчих дій юнакові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) КК України.
Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Нагадаємо, на Київщині 45-річний злочинець запросив дівчину, яка через OLX шукала роботу, до себе до дому на співбесіду та зґвалтував її, фільмуючи все на телефон, а потім вимагав у неї 2 тисячі доларів США за нерозповсюдження відео.