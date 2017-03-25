Несовершеннолетний мальчик повесился в Донецкой области

Около 19.40 в полицию обратился местный житель, который сообщил, что его жена не может попасть внутрь квартиры, где находится его малолетний сын.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что женщина вместе со своим старшим сыном не могут открыть замок на входной двери в квартиру. А ребенок, который находится в помещении, не отзывается и не открывает дверь.

С помощью сотрудников ГСЧС полицейские открыли двери и зашли внутрь. Во время осмотра помещений в одной из комнат обнаружили 11-летнего мальчика, который совершил самоубийство.

Установлено, что родители ребенка были на работе, старший сын, 14-летний парень, пошел гулять на улицу, а дома остался маленький член семьи. Когда подросток вернулся домой, то не смог открыть дверь. Он позвонил родителям, которые и вызвали полицию.

Предварительно указанный факт квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

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