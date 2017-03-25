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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 20731 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112231 просмотра

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127565 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136173 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128285 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119904 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Несовершеннолетний мальчик повесился в Донецкой области

Несовершеннолетний мальчик повесился в Донецкой области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В Донецкой области вчера, 24 марта, нашли повешенным 11-летнего мальчика. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Около 19.40 в полицию обратился местный житель, который сообщил, что его жена не может попасть внутрь квартиры, где находится его малолетний сын.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что женщина вместе со своим старшим сыном не могут открыть замок на входной двери в квартиру. А ребенок, который находится в помещении, не отзывается и не открывает дверь.

С помощью сотрудников ГСЧС полицейские открыли двери и зашли внутрь. Во время осмотра помещений в одной из комнат обнаружили 11-летнего мальчика, который совершил самоубийство.

Установлено, что родители ребенка были на работе, старший сын, 14-летний парень, пошел гулять на улицу, а дома остался маленький член семьи. Когда подросток вернулся домой, то не смог открыть дверь. Он позвонил родителям, которые и вызвали полицию.

Предварительно указанный факт квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Как сообщал УНН, в Ровно мужчина напал на соседей с бензопилой.

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