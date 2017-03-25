Неповнолітній хлопчик повісився на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Донеччині вчора, 24 березня, знайшли повішеним 11-річного хлопчика. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Так, близько 19.40 до поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що його дружина не може потрапити в середину квартири, де знаходиться його малолітній син.
Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці з'ясували, що жінка разом із своїм старшим сином не можуть відчинити замок на вхідній двері в квартиру. А дитина, яка знаходиться в приміщенні, не відгукається і не відчиняє двері.
За допомогою співробітників ДСНС поліцейські відкрили двері та зайшли в середину. Під час огляду приміщень в одній з кімнат виявили 11-річного хлопчика, який вчинив самогубство.
Встановлено, що батьки дитини були на роботі, старший син, 14-річний хлопець, пішов гуляти на вулицю, а вдома залишився найменший член родини. Коли підліток повернувся додому, то не зміг відкрити двері. Він зателефонував батькам, які і викликали поліцію.
Попередньо вказаний факт кваліфіковано за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться подальша перевірка.
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