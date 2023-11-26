Непогода в Одесской области и в других регионах положительно повлияет на озимые культуры Украины

Снежная погода, которая наблюдается в Одесской области и постепенно распространяется на другие регионы Украины должна положительно повлиять на озимые культуры. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.

Для озимых культур зерновых и масличных очень важно иметь достаточное количество осадков, в том числе во время зимы, в конце осени, чтобы они накапливались. Поэтому как раз для озимых культур это положительно. Больших морозов нет пока, а снег прежде всего - это осадки. В том числе в Одесской области была огромная засуха сентябрь-октябрь, поэтому очень важно, что сейчас все-таки будет эта влажная зарядка для озимых культур - сказал Тарас Высоцкий.

Напомним

По всем регионам Украины посеяно почти 3,7 млн га озимых культур. Сев озимых зерновых культур, как сообщается, проведен на площади 2 583 тыс. га, из которых пшеницы посеяно 2 352 тыс. га, ячменя - 171 тыс. га, ржи - 60 тыс. га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода вызвала многочисленные ДТП и пробки на дорогах Одесской области