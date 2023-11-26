Непогода в Одесской области и в других регионах положительно повлияет на озимые культуры Украины
Киев • УНН
Снежная погода в Одессе, которая распространяется по всей Украине, благоприятна для озимых культур, обеспечивая необходимую влагу после сильной засухи, говорит заместитель министра Тарас Высоцкий. Такими культурами засеяно почти 3,7 миллиона гектаров по всей стране.
Снежная погода, которая наблюдается в Одесской области и постепенно распространяется на другие регионы Украины должна положительно повлиять на озимые культуры. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.
Для озимых культур зерновых и масличных очень важно иметь достаточное количество осадков, в том числе во время зимы, в конце осени, чтобы они накапливались. Поэтому как раз для озимых культур это положительно. Больших морозов нет пока, а снег прежде всего - это осадки. В том числе в Одесской области была огромная засуха сентябрь-октябрь, поэтому очень важно, что сейчас все-таки будет эта влажная зарядка для озимых культур
Напомним
По всем регионам Украины посеяно почти 3,7 млн га озимых культур. Сев озимых зерновых культур, как сообщается, проведен на площади 2 583 тыс. га, из которых пшеницы посеяно 2 352 тыс. га, ячменя - 171 тыс. га, ржи - 60 тыс. га.
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Непогода в Одесской области и в других регионах положительно повлияет на озимые культуры Украины
Снежная погода в Одессе, которая распространяется по всей Украине, благоприятна для озимых культур, обеспечивая необходимую влагу после сильной засухи, говорит заместитель министра Тарас Высоцкий. Такими культурами засеяно почти 3,7 миллиона гектаров по всей стране.
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