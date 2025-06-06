Непогода оставила без света часть жителей в двух областях, потребление на сезонном уровне - Укрэнерго

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, непогода обесточила 36 населенных пунктов в двух областях, следует перенести активное энергопотребление на период с 10:00 до 18:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Детали

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 6 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как и в предыдущий день - в четверг.

Вчера, 5 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,2% выше, чем максимум предыдущих суток - в среду, 4 июня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Непогода

Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь и гроза) - на утро полностью или частично были обесточены 36 населенных пунктов в двух областях. Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.