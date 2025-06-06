Негода залишила без світла частину жителів у двох областях, споживання на сезонному рівні - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії відповідає сезону. Через негоду знеструмлено 36 населених пунктів у двох областях. Укренерго закликає перенести активне енергоспоживання на день.
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, негода знеструмила 36 населених пунктів у двох областях, варто перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 18:00, повідомили в НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 6 червня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як і попереднього дня - у четвер.
Вчора, 5 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% вищим, ніж максимум попередньої доби - у середу, 4 червня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - ідеться у повідомленні.
Негода
Через несприятливі погодні умови (дощ та грозу) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 36 населених пунктів у двох областях. Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.