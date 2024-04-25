Непогода наступает: Киев и область засыпало градом

На Киевщине бушует непогода - столицу и область накрыл ливень с градом, передает УНН.

Синоптики прогнозируют такую ситуацию на ближайший час. А в сети публикуют видео первых последствий.

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Как сообщили в КГГА, гидрослужбы "Киевавтодора" готовы к ухудшению погодных условий и мониторят места возможных подтоплений.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 044-284-74-19.

Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.