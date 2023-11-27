Непогода на Киевщине: дороги от снега очищают 220 единиц техники

В Киевской области на дорогах задействовано 220 единиц техники и 272 работников для ликвидации последствий непогоды. В трех районах Киевщины зафиксированы дорожные аварии, сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Киевщина продолжает бороться с непогодой. Для соблюдения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Киевской области по состоянию на 8:00 задействовано 220 единиц техники и 272 работника. С начала непогоды уже использовано 6588 т противогололедных материалов - сообщил Кравченко.

Детали

Сейчас на Киевщине отсутствует блокирование дорог, однако, в Бориспольском, Белоцерковском и Обуховском районах зафиксированы дорожные аварии. С 7:00 ограничен въезд и движение большегрузного транспорта в Киев. Все пассажирские маршруты работают.

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Синоптики прогнозируют осложнение погодных условий в течение сегодняшнего дня. В частности, прирост снежного покрова до 30 см, в южных и восточных районах области до 50 см, ветер до 25 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.

Дополнение

В Киевской области по состоянию на 9 утра понедельника из-за сильного ветра и снегопада обесточены 44 воздушных линий и 1033 трансформаторных подстанций. Медучреждения работают в штатном режиме. На случай отключения электроэнергии подготовлены альтернативные источники.