Непогода бушует на юге Одесской области: Кипер рассказал о ликвидации последствий ухудшения погодных условий

Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал об ухудшении погодных условий на юге Одесской области и ликвидации последствий непогоды, передает УНН.

Детали

По словам Кипера, непогода бушует в Болградском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.

"Объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме, в районах разворачиваются Пункты несокрушимости, на дороги выезжает вспомогательная техника", — добавил он.

В частности, в Болградском районе перекрыто движение по дороге Т-16-06, от Болграда до М-15. Автобусы, работающие на пригородных маршрутах, прекратили курсирование.

"Больницы в районе работают в штатном режиме. Свет есть. Генераторы наготове. Арцизский ЦПМСП работает в онлайн режиме. Дороги расчищают, при необходимости медики могут выехать. На автодорогах и на дорогах местного значения громад района в усиленном режиме работает снегоуборочная техника и все необходимые службы. При необходимости будут развернуты мобильные пункты несокрушимости для помощи водителям на автодорогах", - написал Кипер, добавляя, что на период ухудшения погодных условий увеличено количество патрулей для регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности на автодорогах.

Ознакомиться с информацией о наличии электроснабжения, работы Пунктов несокрушимости в громадах Болградского района можно по ссылке.

"Что касается Измаильского района - то в его громадах работает 41 пункт несокрушимости, который обеспечен электропитанием и интернетом", - информирует Кипер, - "Можно зарядить телефон и погреться, есть комнаты матери и ребенка, санузлы и т.д.", - добавляет он.

Без энергоснабжения полностью остаются 43 населенных пункта Измаильского района, 6 - частично. Объекты критической инфраструктуры работают от генераторов. Без водоснабжения остается город Килия. По состоянию на 11.00 работают 15 бригад ДТЭК - рассказал глава ОГА.

Кроме того, закрыто движение по международной трассе М-15 Одесса-Рени для автомобильного транспорта.

Проводится расчистка автодорог: М-15 на участках Измаил-Рени, Измаил-с.Кирнички, а также Т-16-31, Т-16-06, Т-16-42, местных дорог Васильевка-Каменка, Шевченково-Мирное-Десантное, Килия-Червоный Яр. На территории Сафьяновской громады посыпан аварийно-опасный участок (спуск-подъем).

В свою очередь из 16 территориальных громад в 2 громадах Белгород-Днестровского района имеется свет. В трех громадах свет имеется частично, в 11 - отсутствует.

Проблем с водоснабжением и теплоснабжением нет. Больницы работают в штатном режиме.

На трассе Р-72, Белгород-Днестровский -КПП Староказачье, Н-33 Одесса-Монаши, М-15 Одесса-Рени спецтехника проводит расчистку.

На 66 км трассы М-15 произошло ДТП, перевернулась большегрузная машина с зерном. Сейчас осуществляется расчистка дорожного покрытия от зерна.

Часть трассы от Сараты до Одессы временно закрыта.