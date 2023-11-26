Непогода бушует на юге Одесской области: Кипер рассказал о ликвидации последствий ухудшения погодных условий
Киев • УНН
Непогода обрушилась на Одесскую область, вызвав перебои в электроснабжении и транспортном сообщении, критически важные объекты полагаются на генераторы и усиленное патрулирование для безопасности. Центры устойчивости помогают гражданам; усилия по расчистке продолжаются, поскольку шторм движется на север.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал об ухудшении погодных условий на юге Одесской области и ликвидации последствий непогоды, передает УНН.
Детали
По словам Кипера, непогода бушует в Болградском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.
"Объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме, в районах разворачиваются Пункты несокрушимости, на дороги выезжает вспомогательная техника", — добавил он.
В частности, в Болградском районе перекрыто движение по дороге Т-16-06, от Болграда до М-15. Автобусы, работающие на пригородных маршрутах, прекратили курсирование.
"Больницы в районе работают в штатном режиме. Свет есть. Генераторы наготове. Арцизский ЦПМСП работает в онлайн режиме. Дороги расчищают, при необходимости медики могут выехать. На автодорогах и на дорогах местного значения громад района в усиленном режиме работает снегоуборочная техника и все необходимые службы. При необходимости будут развернуты мобильные пункты несокрушимости для помощи водителям на автодорогах", - написал Кипер, добавляя, что на период ухудшения погодных условий увеличено количество патрулей для регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности на автодорогах.
Ознакомиться с информацией о наличии электроснабжения, работы Пунктов несокрушимости в громадах Болградского района можно по ссылке.
"Что касается Измаильского района - то в его громадах работает 41 пункт несокрушимости, который обеспечен электропитанием и интернетом", - информирует Кипер, - "Можно зарядить телефон и погреться, есть комнаты матери и ребенка, санузлы и т.д.", - добавляет он.
Без энергоснабжения полностью остаются 43 населенных пункта Измаильского района, 6 - частично. Объекты критической инфраструктуры работают от генераторов. Без водоснабжения остается город Килия. По состоянию на 11.00 работают 15 бригад ДТЭК
Кроме того, закрыто движение по международной трассе М-15 Одесса-Рени для автомобильного транспорта.
Проводится расчистка автодорог: М-15 на участках Измаил-Рени, Измаил-с.Кирнички, а также Т-16-31, Т-16-06, Т-16-42, местных дорог Васильевка-Каменка, Шевченково-Мирное-Десантное, Килия-Червоный Яр. На территории Сафьяновской громады посыпан аварийно-опасный участок (спуск-подъем).
В свою очередь из 16 территориальных громад в 2 громадах Белгород-Днестровского района имеется свет. В трех громадах свет имеется частично, в 11 - отсутствует.
Проблем с водоснабжением и теплоснабжением нет. Больницы работают в штатном режиме.
На трассе Р-72, Белгород-Днестровский -КПП Староказачье, Н-33 Одесса-Монаши, М-15 Одесса-Рени спецтехника проводит расчистку.
На 66 км трассы М-15 произошло ДТП, перевернулась большегрузная машина с зерном. Сейчас осуществляется расчистка дорожного покрытия от зерна.
Часть трассы от Сараты до Одессы временно закрыта.
По информации синоптиков, непогода движется на север, поэтому другие районы Одесской области уже готовы к ликвидации последствий
Непогода бушует на юге Одесской области: Кипер рассказал о ликвидации последствий ухудшения погодных условий
Непогода обрушилась на Одесскую область, вызвав перебои в электроснабжении и транспортном сообщении, критически важные объекты полагаются на генераторы и усиленное патрулирование для безопасности. Центры устойчивости помогают гражданам; усилия по расчистке продолжаются, поскольку шторм движется на север.
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