Непобедимый американец заявил о переносе поединка с Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Обладатель чемпионского титула IBF в легком весе американец Теофимо Лопес заявил, что бой за объединение поясов с украинцем Василием Ломаченко не сможет состояться вовремя, передает УНН со ссылкой на Boxing Scene.
"Поединок с Ломаченко не состоятся 30 мая, будет абсолютно новая дата. Top Rank (промоутерская компания - ред.) отправили Ломаченко домой в Украину. Обычно тренировочный лагерь длится два месяца, а это значит, что мы должны были стартовать уже сейчас. Команда Василия не знает, когда закончится карантин. Если все решится в апреле, возможно, бой перенесут на июнь. Некоторым бойцам придется ждать до сентября или даже ноября", - признался Лопес.
Напомним, что американец признавался в недооценке к бою со стороны Ломаченко.