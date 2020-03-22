Непереможний американець заявив про перенесення двобою з Ломаченком
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Володар чемпіонського титулу IBF у легкій вазі американець Теофімо Лопес заявив, що бій за об'єднання поясів з українцем Василем Ломаченком не зможе відбутися вчасно, передає УНН з посиланням на Boxing Scene.
"Поєдинок з Ломаченком не відбудуться 30 травня, буде абсолютно нова дата. Top Rank (промоутерська компанія – ред.) відправили Ломаченка додому в Україну. Зазвичай тренувальний табір триває два місяці, а це означає, що ми повинні були стартувати вже зараз. Команда Василя не знає, коли закінчиться карантин. Якщо все вирішиться в квітні, можливо, бій перенесуть на червень. Деяким бійцям доведеться чекати до вересня або навіть листопада", - зізнався Лопес.
Нагадаємо, що американець зізнавався в недооцінці до бою збоку Ломаченка.