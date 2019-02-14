Непобедимый американец стал следующим соперником боксера Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Чемпион мира в супертяжелом весовом дивизионе по версиям WBA/IBF/WBO/IBO боксер Энтони Джошуа узнал своего будущего визави, сообщает УНН со ссылкой на страницу промоутера Эдди Хирна в Twitter.
Джошуа выступит в США в бою с другим непобедимым боксером американцем Джарреллом Миллером в активе которого 23 выигрыша из которых досрочных 20 при 1 ничьей.
Противостояние двух супертяжеловесов, не знающих поражений, состоится 1 июня в Нью-Йорке на легендарной арене “Madison Square Garden”.
Отмечено, что бой будет транслироваться платформа “DAZN” и “Sky Sports”.
Добавим, что в активе Миллера победы над такими оппонентами, как поляки Томаш Адамек и Мариуш Вах и румын Богдан Дину.