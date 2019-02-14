Непереможний американець став наступним суперником боксера Джошуа

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Чемпіон світу у суперважкому ваговому дивізіоні за версіями WBA/IBF/WBO/IBO боксер Ентоні Джошуа дізнався свого майбутнього візаві, повідомляє УНН з посиланням на сторінку промоутера Едді Хірна в Twitter.

Джошуа виступить в США у бою із іншим непереможним боксером американцем Джарреллом Міллером в активі якого 23 виграші з яких дострокових 20 при 1 нічиї.

Протистояння двох суперважковаговиків, які не знають поразок, відбудеться 1-го червня в Нью-Йорку на легендарній арені “Madison Square Garden”.

Зазначено, що бій транслюватимуть платформа “DAZN” і “Sky Sports”.

Додамо, що в активі Міллера перемоги над такими опонентами, як поляки Томаш Адамек і Маріуш Вах та румун Богдан Діну.

Українські Національні Новини

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