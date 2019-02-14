Непереможний американець став наступним суперником боксера Джошуа

Джошуа виступить в США у бою із іншим непереможним боксером американцем Джарреллом Міллером в активі якого 23 виграші з яких дострокових 20 при 1 нічиї.

Протистояння двох суперважковаговиків, які не знають поразок, відбудеться 1-го червня в Нью-Йорку на легендарній арені “Madison Square Garden”.

Зазначено, що бій транслюватимуть платформа “DAZN” і “Sky Sports”.

Додамо, що в активі Міллера перемоги над такими опонентами, як поляки Томаш Адамек і Маріуш Вах та румун Богдан Діну.