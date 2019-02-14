Непереможний американець став наступним суперником боксера Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Чемпіон світу у суперважкому ваговому дивізіоні за версіями WBA/IBF/WBO/IBO боксер Ентоні Джошуа дізнався свого майбутнього візаві, повідомляє УНН з посиланням на сторінку промоутера Едді Хірна в Twitter.
Джошуа виступить в США у бою із іншим непереможним боксером американцем Джарреллом Міллером в активі якого 23 виграші з яких дострокових 20 при 1 нічиї.
Протистояння двох суперважковаговиків, які не знають поразок, відбудеться 1-го червня в Нью-Йорку на легендарній арені “Madison Square Garden”.
Зазначено, що бій транслюватимуть платформа “DAZN” і “Sky Sports”.
Додамо, що в активі Міллера перемоги над такими опонентами, як поляки Томаш Адамек і Маріуш Вах та румун Богдан Діну.