Неофициальное оформление работников: в Пенсионном фонде подсчитали убытки

“В результате неформальной занятости потери Пенсионного фонда в год расчетно составляют более 30 млрд грн”, — говорится в документе.

Отмечается, что по данным Госстатистики 3,7 млн человек, или каждый третий работник работает без оформления трудовых отношений (показатель неформальной занятости населения составляет 23,1%). Больше всего таких работников в сельском хозяйстве (42,7%), торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и транспорте (3,3%).

“По результатам проведенной работы в 2017 году легализовано 99,5 тыс. рабочих мест (что на 95,2 тыс. рабочих мест меньше, чем в 2016 году). В результате чего мобилизовано 120,2 млн грн ЕСВ (что на 39,3 млн грн меньше, чем в 2016 году)”, - добавили в ПФУ.

Напомним, расходы на выплату пенсий пенсионерам из числа ВПО по 2017 уменьшились на 0,4 млрд грн по сравнению с 2016 годом.