Неофіційне оформлення працівників: у Пенсійному фонді підрахували збитки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Через неформальну зайнятість Пенсійний фонд втрачає понад 30 млрд грн на рік. Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України, передає УНН.
“Внаслідок неформальної зайнятості втрати Пенсійного фонду на рік розрахунково складають понад 30 млрд грн”, — йдеться у документі.
Зазначається, що за даними Держстатистики 3,7 млн осіб, або кожен третій працівник працює без оформлення трудових відносин (показник неформальної зайнятості населення становить 23,1%). Найбільше таких працівників у сільському господарстві (42,7%), торгівлі (19,6%), будівництві (15,7%), промисловості (5,3%) та транспорті (3,3%).
“За результатами проведеної роботи у 2017 році легалізовано 99,5 тис. робочих місць (що на 95,2 тис. робочих місць менше, ніж у 2016 році). В результаті чого мобілізовано 120,2 млн грн ЄСВ (що на 39,3 млн грн менше, ніж у 2016 році)”, — додали у ПФУ.
Нагадаємо, видатки на виплату пенсій пенсіонерам з числа ВПО за 2017 рік зменшились на 0,4 млрд грн порівняно з 2016 роком.