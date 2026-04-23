Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
9.2м/с
49%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Днепр (город)
Львов
Реклама
УНН Lite
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto07:30 • 14816 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 104200 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 80575 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 70819 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 74897 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
FAB-500
Отопление

Необходимо пересмотреть подходы к работе полиции - Буданов

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Глава ОП заявил о системных проблемах в использовании оружия правоохранителями. Он предлагает внедрить американскую модель защиты прав полицейских.

Необходимо пересмотреть подходы к работе полиции - Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о необходимости изменений в подходах к работе полиции. По его словам, государство должно защищать своих правоохранителей, а общество - уважать их требования. Об этом Буданов заявил журналистам, передает УНН.

Стоит пересмотреть наш подход, потому что все это является следствием системной проблемы. Вы вспомните, когда были плохие случаи с применением оружия. Все помнят 2014 год. Не применяют оружие, потому что последствия будут страшными. Потом сделали Патрульную полицию и почти сразу был случай, когда патрульные преследовали какую-то гражданскую машину, она не останавливалась и они начали стрелять по колесам. Что случилось с патрульными? Осудили 

- сказал Буданов. 

По его словам, государство должно защищать своих правоохранителей, а общество - уважать их требования. 

Надо пересматривать подходы к работе полиции. Я люблю пример США. Там ты полицейскому не скажешь, какая причина остановки, не пошлешь на три буквы. Это закончится применением оружия и он будет признан правым на 100% 

- добавил Буданов. 

Напомним 

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов выступил против легализации оружия в Украине. 

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина