Необходимо пересмотреть подходы к работе полиции - Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о необходимости изменений в подходах к работе полиции. По его словам, государство должно защищать своих правоохранителей, а общество - уважать их требования. Об этом Буданов заявил журналистам, передает УНН.

Стоит пересмотреть наш подход, потому что все это является следствием системной проблемы. Вы вспомните, когда были плохие случаи с применением оружия. Все помнят 2014 год. Не применяют оружие, потому что последствия будут страшными. Потом сделали Патрульную полицию и почти сразу был случай, когда патрульные преследовали какую-то гражданскую машину, она не останавливалась и они начали стрелять по колесам. Что случилось с патрульными? Осудили - сказал Буданов.

Надо пересматривать подходы к работе полиции. Я люблю пример США. Там ты полицейскому не скажешь, какая причина остановки, не пошлешь на три буквы. Это закончится применением оружия и он будет признан правым на 100% - добавил Буданов.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов выступил против легализации оружия в Украине.