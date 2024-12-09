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Немецкая семья установила мировой рекорд: более 600 елок в доме, есть даже в туалете

Немецкая семья установила мировой рекорд: более 600 елок в доме, есть даже в туалете

Киев  •  УНН

 • 2516 просмотра

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Семья Ероминов из города Ринтельн украсила свой дом 605 елками, использовав 120 тысяч украшений и 50 тысяч лампочек. Это уже седьмой рекорд семьи с 2017 года, превзойдя прошлогодний показатель в 555 елок.

Немецкая семья установила мировой рекорд по количеству украшенных елок. В их доме в городе Ринтельн сейчас 605 елок, украшенных более 120 тысячами украшений, 50 тысячами лампочек и тысячами рождественских фигурок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. 

Детали

"Это просто невероятно!"- сказал Томас Йеромин, который вместе с семьей установил рекорд.

Он отметил, что процесс украшения елок для него является очень успокаивающим.

Елки занимают почти весь дом, даже туалет, но есть и комнаты, в которые нельзя заходить — спальня и комната их дочери.

"Всегда есть место-либо комната, либо уголок, либо потолок, либо стены", — объясняет Сюзанна Йеромин, рассказывая, как им удалось разместить столько рождественских елок в своем доме.

Семья уже не первый раз устанавливает рекорд. Они побили собственное достижение шесть раз, в том числе с 2017 по 2021 год и еще раз в 2023 году. В прошлом году в их доме было 555 рождественских елок, но в этом году они решили превзойти себя.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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