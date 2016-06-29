Нет оснований для предоставления Донбассу особого статуса - О.Сыроид

"Об особом статусе для Донбасса не может идти речь ни при каких обстоятельствах. Ни до, ни после достижения требований по безопасности, ни к освобождению оккупированных территорий, ни после освобождения оккупированных территорий. Потому что нет никаких оснований предоставлять этим территориям какой-либо особый статус", - заявила О.Сыроид.

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По ее мнению, условий безопасности недостаточно и по выборам: "Мы должны сначала полностью деоккупировать эту территорию, то есть - должны зайти Вооруженные силы, которые восстановят контроль над границей, должно пройти разминирование, должно пройти разоружение, должна пройти зачистка агентуры. После того должны зайти гражданские администрации, должен зайти украинский суд, украинская прокуратура, украинская полиция, украинский Пенсионный фонд. После того должны быть наказаны все преступники, которые совершали преступления против человечности и военные преступления. После этого может наступить понимание. И только после этого может идти речь о выборах на этих территориях - это годы".