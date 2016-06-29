Немає підстав для надання районам Донбасу особливого статусу - О.Сироїд
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Про особливий статус для окремих районів Донецької та Луганської областей не може йтися за жодних обставин, наголосила в ефірі “5 каналу” заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд, передає УНН.
“Про особливий статус для Донбасу не може йтися за жодних обставин. Ні до, ні після досягнення безпекових вимог, ні до звільнення окупованих територій, ні після звільнення окупованих територій. Тому що немає жодних підстав надавати цим територіям будь-який особливий статус”, — заявила О.Сироїд.
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На її думку, безпекових умов не достатньо і щодо виборів: “Ми повинні спочатку повністю деокупувати цю територію, тобто — мають зайти Збройні сили, які відновлять контроль над кордоном, має пройти розмінування, має пройти роззброєння, має пройти зачистка агентури. Після того мають зайти цивільні адміністрації, має зайти український суд, українська прокуратура, українська поліція, український пенсійний фонд. Після того мають бути покарані усі злочинці, що скоювали злочини проти людяності і воєнні злочини. Після цього може настати порозуміння. І тільки після того може йтися про вибори на цих територіях — це роки”.