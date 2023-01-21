Нет признаков того, что Россия пытается подключить ЗАЭС к собственной сети - МАГАТЭ

Детали

После оккупации количество сотрудников на Запорожской АЭС сократилось до 3 000. До оккупации было 10 тысяч. Однако, по словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, этого количества достаточно в нынешних условиях работы.

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“У нас были очень трудные моменты, когда объекты работали в аварийном режиме, и мы видели устойчивость системы. Мы знаем, что ежедневно возможна ядерная авария или авария с серьезными радиологическими последствиями”, — сказал он, подчеркнув необходимость защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Гросси сказал, что нет никаких признаков того, что Россия пытается подключить станцию к собственной сети.

Отвечая на вопрос, продемонстрировала ли Россия доброжелательность и дух сотрудничества, Гросси сказал:

“Я имею с ними профессиональное сотрудничество”. Он добавил, что Россия должна придерживаться стандартов безопасности, которые были согласованы всеми.

Напомним

После визита в Украину Рафаэль Гросси планирует в ближайшее время посетить и Россию.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Fox News заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции ухудшается, поэтому необходимо ввести промежуточные меры для защиты ядерного объекта.

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