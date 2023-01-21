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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Нет признаков того, что Россия пытается подключить ЗАЭС к собственной сети - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 1273908 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил, что количество украинского персонала на Запорожской АЭС "значительно сократилось" после того, как российские войска заняли объект и прилегающий город в марте 2022 года. Также он добавил, что россияне не подключали станции к своим сетям. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Нет признаков того, что Россия пытается подключить ЗАЭС к собственной сети - МАГАТЭ

Детали

После оккупации количество сотрудников на Запорожской АЭС сократилось до 3 000. До оккупации было 10 тысяч. Однако, по словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, этого количества достаточно в нынешних условиях работы.

Цитата

“У нас были очень трудные моменты, когда объекты работали в аварийном режиме, и мы видели устойчивость системы. Мы знаем, что ежедневно возможна ядерная авария или авария с серьезными радиологическими последствиями”, — сказал он, подчеркнув необходимость защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Гросси сказал, что нет никаких признаков того, что Россия пытается подключить станцию к собственной сети.

Отвечая на вопрос, продемонстрировала ли Россия доброжелательность и дух сотрудничества, Гросси сказал:

“Я имею с ними профессиональное сотрудничество”. Он добавил, что Россия должна придерживаться стандартов безопасности, которые были согласованы всеми.

Напомним

После визита в Украину Рафаэль Гросси планирует в ближайшее время посетить и Россию.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Fox News заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции ухудшается, поэтому необходимо ввести промежуточные меры для защиты ядерного объекта.

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