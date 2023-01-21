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Немає ознак того, що Росія намагається підключити ЗАЕС до власної мережі — МАГАТЕ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), заявив, що кількість українського персоналу на Запорізькій АЕС "значно скоротилася" після того, як російські війська зайняли об'єкт і прилегле місто в березні 2022 року. Також він додав, що росіяни не підключали станції до своїх мереж. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Немає ознак того, що Росія намагається підключити ЗАЕС до власної мережі — МАГАТЕ

Деталі

Після окупації кількість співробітників на Запорізькій АЕС скоротилася до 3 000. До окупації було 10 тисяч. Однак, за словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, цієї кількості достатньо в нинішніх умовах роботи.

Цитата

“У нас були дуже важкі моменти, коли об’єкти працювали в аварійному режимі, і ми бачили стійкість системи. Ми знаємо, що щодня можлива ядерна аварія або аварія із серйозними радіологічними наслідками”, — сказав він, наголосивши на необхідності захисної зони навколо ЗАЕС.

Гроссі сказав, що немає жодних ознак того, що Росія намагається підключити станцію до власної мережі.

Відповідаючи на запитання, чи продемонструвала Росія доброзичливість і дух співпраці, Гроссі сказав:

“Я маю з ними професійну співпрацю”. Він додав, що Росія повинна дотримуватися стандартів безпеки, які були погоджені всіма.

Нагадаємо

Після візиту в Україну Рафаель Гроссі планує найближчим часом відвідати й Росію.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю Fox News заявив, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції погіршується, тому необхідно запровадити проміжні заходи для захисту ядерного об'єкту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти шукають "фахівців" на Запорізьку АЕС за оголошеннями

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