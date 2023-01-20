Окупанти шукають "фахівців" на Запорізьку АЕС за оголошеннями - Енергоатом

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"Через кадровий голод на Запорізькій АЕС рашисти відкрили набір «фахівців», публікуючи оголошення про «вакансії». Своїх професійних атомників не вистачає, а українських, які зголосилися на співпрацю з фейковою АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», – критично мало", - повідомляє Енергоатом.

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Причому, за даними НАЕК, окупанти шукають персонал вузькоспеціального атомного фаху: операторів реакторного відділення, машиністів двигуна внутрішнього згоряння, фахівців з ремонту реакторно-турбінного устаткування тощо. "Всі ці спеціальності потребують профільної освіти і досвіду, без яких просто не можна працювати на найбільшій атомній станції в Європі. Але окупанти переймаються лише кількістю персоналу, а про якість, схоже, не йдеться", - наголошують в Енергоатомі.

"Крім того, як повідомлялось раніше, рашисти їздять по квартирах атомників, котрі залишилися вірними Україні, намагаючись змусити їх працювати на свою російську фейкову контору", - зазначили в НАЕК.

Доповнення

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції погіршується, тому необхідно запровадити проміжні заходи для захисту ядерного об'єкту.

ЗАЕС, найбільша в Європі атомна станція, викликала серйозне занепокоєння протягом усієї війни, оскільки поблизу неодноразово завдавали ударів.