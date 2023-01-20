Оккупанты ищут "специалистов" на Запорожскую АЭС по объявлениям - Энергоатом

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"Из-за кадрового голода на Запорожской АЭС рашисты открыли набор «специалистов», публикуя объявления о «вакансиях». Своих профессиональных атомщиков не хватает, а украинских, которые вызвались на сотрудничество с фейковой АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», – критически мало", - сообщает Энергоатом.

Детали

Причем, по данным НАЭК, оккупанты ищут персонал узкоспециальной атомной специальности: операторов реакторного отделения, машинистов двигателя внутреннего сгорания, специалистов по ремонту реакторно-турбинного оборудования и т.д. "Все эти специальности требуют профильного образования и опыта, без которых просто нельзя работать на крупнейшей атомной станции в Европе. Но оккупанты занимаются только количеством персонала, а о качестве, похоже, речь не идет", - отмечают в Энергоатоме.

"Кроме того, как сообщалось ранее, рашисты ездят по квартирам атомщиков, которые остались верными Украине, пытаясь заставить их работать на свою российскую фейковую контору", - отметили в НАЭК.

Дополнение

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции ухудшается, поэтому необходимо ввести промежуточные меры для защиты ядерного объекта.

ЗАЭС, крупнейшая в Европе атомная станция, вызывала серьезную озабоченность на протяжении всей войны, поскольку поблизости неоднократно наносились удары.