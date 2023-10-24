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Нет исторического прецедента строительства подземного города террора - министр энергетики Израиля о подземных тоннелях ХАМАС

Киев • УНН

 • 215383 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Неизвестно, насколько безопасным будет наземная операция Израиля в Секторе Газа, поскольку нет ни одного исторического прецедента строительства подземного города террора – туннелей, которые возвел ХАМАС. Об этом заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном в понедельник, 23 октября, передает УНН.

Нет исторического прецедента строительства подземного города террора - министр энергетики Израиля о подземных тоннелях ХАМАС

Цитата

«Во Вьетнаме были туннели, но ни одного подземного города ужаса, созданного из денег, которые поступали в Газу. Страны-доноры предоставляли деньги населению, но деньги шли только в туннели, не к населению. Деньги пошли на тоннели, на оружие. А теперь мы будем там сражаться», — сказал министр.

Детали 

На вопрос, будет ли проведена наземная операция Израиля, министр ответил утвердительно, при чём пленные ХАМАСа не станут ей помехой.

«Большинство свободного мира хочет, чтобы Израиль разгромил ХАМАС, потому что это также их война, война Германии, Англии, Франции, всех, а также США и многих других государств. Мы стремимся сделать это для убитых жертв, для безопасности Государства Израиль и для похищенных, потому что это правильный способ усилить давление и добиться их освобождения. Сейчас мы делаем все с воздуха, и если мы считаем, что это правильно, правильно для нас, для наших интересов и наших военных соображений, мы также войдем в Газу с наземными войсками, чтобы уничтожить всю инфраструктуру ХАМАС».

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