Немає історичного прецеденту будівництва підземного міста терору – міністр енергетики Ізраїлю про підземні тунелі ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Невідомо, наскільки безпечним буде наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази, оскільки немає жодного історичного прецеденту будівництва підземного міста терору – тунелів, які звів ХАМАС. Про це заявив міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому у понеділок, 23 жовтня, передає УНН.
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«У В’єтнамі були тунелі, але жодного підземного міста жаху, створеного з грошей, які надходили до Гази не було. Країни-донори надавали гроші населенню, але гроші йшли лише в тунелі, не до населення. Гроші пішли на тунелі, на зброю. А тепер ми будемо там битися», — сказав міністр.
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На запитання, чи буде проведена наземна операція Ізраїлю, міністр відповів ствердно, при чому полонені ХАМАСу не стануть їй на заваді.
«Більшість вільного світу хоче, щоб Ізраїль розгромив ХАМАС, тому що це також їхня війна, війна Німеччини, Англії, Франції, всіх, а також США та багатьох інших держав. Ми прагнемо зробити це для вбитих жертв, для безпеки Держави Ізраїль і для викрадених, тому що це правильний спосіб посилити тиск і домогтися їх звільнення. Зараз ми робимо все з повітря, і якщо ми вважаємо, що це правильно, правильно для нас, для наших інтересів і наших військових міркувань, ми також увійдемо в Газу з наземними військами, щоб знищити всю інфраструктуру ХАМАС».
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