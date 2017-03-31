Нелегалы ​​рынка сжиженного газа поняли, что больше поблажек к ним не будет - эксперт

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53604 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105465 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162416 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119347 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118281 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113508 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104923 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155349 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Нелегалы ​​рынка сжиженного газа поняли, что больше поблажек к ним не будет - эксперт

Киев  •  УНН

 • 14235 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Нелегальные участники рынка сжиженного газа начали объединяться и выходить на митинги, потому что чувствуют реальную угрозу прекращения их существования. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал эксперт газового рынка Артем Куюн, передает УНН.

“Нелегалы ​​(на рынке сжиженного газа — ред.) испытывают реальную угрозу прекращения своего существования и еще громче начинают кричать о „переделе рынка“. За предыдущие годы борьбы с ними такого чувства у них явно не возникало.

Я не могу утверждать, но я не исключаю, что раньше можно было „порешать“. А теперь, скорее всего, не получается. Эту версию подтверждает участие в митинге сетей, которые ранее избегали любых объединений с коллегами по нелегальному рынку”, — написал А.Куюн.

Кроме того, эксперт отметил, что те игроки рынка, которые заявляют, что их газовые заправки демонтировали незаконно, все же не обращаются в суд, потому что знают, что их деятельность на самом деле была нелегальной.

“Главное требование операторов АГЗП — дать им возможность легализоваться — остается, тем самым подтверждая их нелегальный статус. Сказки о том, что "у меня есть все документы, но заправку все равно снесли" давайте оставим для профанов. В 99% случаев разрешений на землю нет и быть не может. Я уже молчу про кассу, официальное трудоустройство и другие налоги. Для ликвидации различия во мнениях есть суд, в который почему-то никто из демонтированных не спешит”, - подчеркнул А.Куюн.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.

Также напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.

Как сообщал УНН, в КГГА заявили, что демонтаж нелегальных газовых модулей в столице происходит законно.

Мэрия намерена демонтировать еще как минимум 350 незаконных газовых заправок, которые представляют угрозу для жизни граждан.

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