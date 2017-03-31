Нелегалы ​​рынка сжиженного газа поняли, что больше поблажек к ним не будет - эксперт

“Нелегалы ​​(на рынке сжиженного газа — ред.) испытывают реальную угрозу прекращения своего существования и еще громче начинают кричать о „переделе рынка“. За предыдущие годы борьбы с ними такого чувства у них явно не возникало.

Я не могу утверждать, но я не исключаю, что раньше можно было „порешать“. А теперь, скорее всего, не получается. Эту версию подтверждает участие в митинге сетей, которые ранее избегали любых объединений с коллегами по нелегальному рынку”, — написал А.Куюн.

Кроме того, эксперт отметил, что те игроки рынка, которые заявляют, что их газовые заправки демонтировали незаконно, все же не обращаются в суд, потому что знают, что их деятельность на самом деле была нелегальной.

“Главное требование операторов АГЗП — дать им возможность легализоваться — остается, тем самым подтверждая их нелегальный статус. Сказки о том, что "у меня есть все документы, но заправку все равно снесли" давайте оставим для профанов. В 99% случаев разрешений на землю нет и быть не может. Я уже молчу про кассу, официальное трудоустройство и другие налоги. Для ликвидации различия во мнениях есть суд, в который почему-то никто из демонтированных не спешит”, - подчеркнул А.Куюн.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.

Также напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.

Как сообщал УНН, в КГГА заявили, что демонтаж нелегальных газовых модулей в столице происходит законно.

Мэрия намерена демонтировать еще как минимум 350 незаконных газовых заправок, которые представляют угрозу для жизни граждан.